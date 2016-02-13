اتاق فکر در دانشگاههای قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر شنبه در دیدار با روسای دانشگاه های پیام نور استان اظهار کرد: دهه فجر امسال با حضور پرصلابت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به پایان رسید که باید این شور و نشاط به انتخابات ۷ اسفندماه متصل شود تا شاهد شکل گیری یک مجلس متعهد، متخصص، عاقل و دلسوز برای مردم باشیم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه دانشگاه ها و مراکز علمی در کشور افزود: کشور برای توسعه نیاز به نیروی انسانی ماهر و متخصص دارد و این نیاز توسط دانشگاه ها براورده می شود.

استاندار تصریح کرد: در فضای جدید پسابرجام، توسعه کشور با محوریت اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد که امیدواریم دانشگاه ها و مراکز علمی مسئولیت و نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

همتی گفت: برای اینکه اقتصاد کشور با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی و نگاه صادرات محور شکل بگیرد و پیش برودباید به آخرین ایده ها و طرح ها دسترسی داشته باشیم که در این مسیر دانشگاه ها می توانند نقش اثرگذار خود را در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به فرآیند استاندارد سازی در عرصه علم و دانش خاطرنشان کرد: استاندارد سازی شاخص ها و مولفه های علمی در دانشگاه ها از عناصر مهمی است که علاوه بر ارتقای سطح علمی این مراکز از جابجایی نیروها برای دسترسی به امکانات و شرایط بهتر پیشگیری می کند.

نماینده عالی دولت در استان یادآورشد: محاسبه هزینه سرانه دانشجو در دانشگاه ها و بررسی مقایسه ای دانشگاه ها در این خصوص مهم است لذا مراکز علمی باید از نظر کیفیت نیز محاسبه و ارزیابی شوند تا با دسترسی به الگوی مشخص و استاندارد بتوان مزیت های رقابتی دانشگاه ها را تقویت کرد.

استاندار قزوین با اشاره به نبود پیوند و ارتباط منسجم و ارگانیک بین دانشگاه ها و بخش های مختلف جامعه اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضر پیوند معنی دار و مهمی بین مراکز علمی و جامعه وجود ندارد که برای جبران این نقیصه راه اندازی اتاق فکر علمی و دانشگاهی با هدف برون رفت از این شرایط امری ضروری و حیاتی است.

همتی گفت: با راه اندازی این اتاق فکر، دانشگاههای استان می توانند نیازها و اولویتهای استان در بخش های مختلف را بررسی و مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند و نقطه نظر و دیدگاههای خود را برای مدیریت و ساماندهی هرچه بهتر مسائل و اولویت ها در اختیار مدیران قرار دهند.

وی بیان کرد: راه اندازی این اتاق می تواند آخرین توانمندیهای علمی و فناوری دانشگاه ها را به عنوان پشتوانه علمی برنامه های اجرایی به مدیران و دستگاه های مربوطه عرضه کند و از سوی دیگر مسائل و مشکلات موجود در جامعه در این اتاق فکر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در این جلسه میزانی رئیس دانشگاه پیام نور استان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این دانشگاه رائه کرد.