مرگ سالانه ۶ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا/خودروها متهم اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین قسمت از برنامه تلویزیونی ۱۸۰ درجه با موضوع بررسی آلودگی هوا با مناظره مدیران شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش و رئیس ستاد افزایش بنزین داخلی در دولت دهم، روز جمعه از شبكه افق پخش شد.

محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در این مناظره گفت: آلودگی هوا مشکلی بسیار بزرگ است اما نه آنقدر پیچیده که قابل حل نباشد. برای رفع آلودگی هوا نیاز به گسترش مترو، ارتقا خودروها و سوخت داریم که همه اینها نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد.

وی اضافه کرد: با این نظر که هوا سال به سال آلوده‌تر و بدتر شده است مخالفم. اتفاقا سال به سال هوا بهتر شده است. درسال ۹۰ حدود ۶۰ درصد از کل سال هوای آلوده داشتیم. سال ۹۱ و ۹۲ ۴۰ درصد از کل سال و سال ۹۳ و ۹۴ آلودگی حدود ۳۲ درصد بوده است. سال ۸۹ وضعیت از سال ۹۴ به مراتب بدتر بوده است.

نقش 80درصدی خودروها در آلودگی هوای تهران

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز گفت: آلودگی هوا را نمی توان در مدت زمان کوتاه حل کرد. در همه جای دنیا معمول است که سیاستمداران علاقه ای به حل مشکلات دراز مدت ندارند و دوست دارند مشکلات را حداقل در طول دوره خودشان حل كرده و بتوانند روبان آنرا پاره کنند و عکس بگیرند.

حسینی افزود: در تهران بیشترین آلودگی را خودروها تولید می کنند. نقش خودرو ها در آلوده كردن هوای تهران ۸۰ درصد است.

روش مدیران آزمون و خطایی و برخوردشان سیاسی است

سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش و رئیس ستاد افزایش بنزین داخلی در دولت دهم نیز در این همایش گفت: مدیران ما روش هایشان آزمون و خطایی و برخوردهایشان سیاسی است. در کنار این موضوعات مسائل اقتصادی هم مطرح می شود.

وی تاکید کرد: با بررسی روند عملكرد کسانی که امروز در سازمان محیط زیست هستند و در دهه های گذشته نیز مسئول بودند مشاهده می شود نتیجه اقداماتی که انجام شده امروز ما را به این چالش کشانده است. مدیریت ها اعتقادی به توسعه پالایشگاه ها، بهینه سازی نداشتند.

سالاری اضافه کرد: مسئولان بر چه اساسی می گویند که ۸ کلان شهر را با بنزین یورو پوشش دادند. اعداد و ارقام نشان می دهد ما در ۸ کلان شهر بنزین مناسب نداریم. بنزین یورو ۴ ما از بنزین یورو ۲ هم بدتر بوده است.

170 هزار خودرو فرسوده داریم

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در ادامه با اشاره به صحبت‌های رستگاری گفت: اینکه آقای رستگاری فرمودند تعداد روزهای سالم و ناسالم کم شده این را می گذارم به حساب باد و باران و مسائل طبیعی و... وقتی می گوییم آلودگی کم شده نباید انتظار داشته باشیم تولید آلودگی کم شده باشد و تولید آلودگی اصلا هیچ تغییر نکرده است.

وی گفت: بنده از سال ۸۴ روی کیفیت بنزین ها کار کردم، آن زمان بزنین ما با یورو ۴ فاصله داشت و الان هم اسم این بنزین را یورو ۴ نمی گذارم ولی به استاندارد نزدیک شده ایم.

حسینی با اشاره به موتورهای کاربراتوری گفت: ما یک میلیون موتور سیکلت کاربراتوری بسیار بسیار آلاینده داریم که هر کدام برابر ۳ تا ۴ خودرو آلودگی تولید می کند. حدود ۱۷۰ هزار خودرو فرسوده داریم که جمعا با خودروهای کاربراتوری تولید سال ۸۲ و ماقبل ۳۰۰ هزار خودرو می شود که به ازای هر کیلیومتر پیمایش حدود ۴۰ گرم آلودگی تولید می کنند. بیش از ۱۰۰ هزار خودرو دیزل داریم که هیچ تجهیز کنترل آلایندگی در اگزوز آنها نیست. حالا انتظار دارید چه سوختی در این خودروها ریخته شود که آلایندگی تولید نکنند؟ هر سوختی در این وسایل بریزیم نتیجه همین خواهد شد حتی یورو ۴.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا ادامه داد: در حالی که حدود ۱۷۰ هزار خودرو فرسوده داریم که در آلوده کردن هوای پایتخت نقش زیادی دارند باز هم حدود ۱۰۰ هزار وام خورد به مردم دادیم تا خودرو بخرند بدون اینکه خودرو های فرسوده را از دور خارج کنیم.

نمی‌توانیم بابت وضعیت حمل و نقل از شهرداری شکایت کنیم

رستگاری با طرح این سوال که سازمان محیط زیست مسئول و متولی پیگیری آلودگی هوا است. محیط زیست باید از شهرداری و وزارت نفت پیگیری کند که اقداماتی که می بایست در جهت کاهش آلودگی هوا انجام می‌شده انجام داده‌اند؟ گفت: وزارت نفت مسئول این بوده تا طرح را اجرا کند. حالا اگر وزارت نفت این کار را انجام داده محیط زیست می تواند از مسوولان وزارت نفت شکایت کند؟ ما همچین اختیاری را نداریم. آیا میتوانیم از شهرداری به خاطر حمل و نقل عمومی شکایت کنیم؟

بنزینی که با عنوان یورو4 عرضه می‌کنند، با استانداردهای آن فاصله دارد

سالاری در ادامه مناظره با اشاره به اسناد و آمارهای بین‌المللی گفت: اسناد و آمار بین المللی نشان می‌دهد آنچه به عنوان ینزین یورو ۴ عرضه می شود با استاندارد یورو ۴ اختلاف دارد. بنزین هایی که امروز خریداری می کنیم ۱۵ سنت بالای فوب خلیج فارس خریده می شود.

وی با بیان این مطلب که این بنزین ها از طریق واسطه وارد می شود، افزود: این واسطه ها چه کسانی هستند؟ واسطه ها که تولید کننده نیستند. اگر این حلقه ها جمع شود کلی منابع ایجاد می شود. امسال ۱۲۰ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته بنزین وارد کردیم.

رستگاری نیز در پاسخ به سالاری گفت: وارات و صادرات بنزین به سازمان محیط زیست هیچ ربطی ندارد. ما در جایگاه ها بنزین را تست می کنیم و قبل از آن به سازمان هیچ ارتباطی ندارد.

آلودگی هوا سالانه جان 6هزار نفر را می گیرد/مشکل اجرای قانون داریم

حسینی در ادامه این مناظره تاکید کرد: آلودگی هوای تهران بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سالانه جان حدود۵ تا ۶ هزار نفر را می گیرد. این انسان ها برای کشور سرمایه هستند.

وی افزود: برای کاهش آلودگی هوا قوانین خوب و مترقی در کشور داریم اما اجرا نمی شود. دولت متولی اجرای این قوانین است. انبوهی از قوانین و مصوبات خوب در کشور داریم و با خلاء قانونی در کشور مواجه نیستیم.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا ادامه داد: طول خطوط مترو تهران باید دوبرابر شود. یک خط اتوبوس بی آر تی در روز حدود ۵۰۰ هزار نفر را جابجا می کند. این عدد ها خیلی زیاد است. بسیار کمبود امکانات داریم. سالها است که از سوی دولت ها بودجه ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری داده نشده است. ۶ سال است که یک اتوبوس نو توسط بودجه های ملی وارد تهران نشده است.

وی با بیان این مطلب که شاید موضوع آلودگی هوا برای دولت ها اولویت نیست که به شهرداری ها کمک نمی کنند، گفت: امروز مترو تهران از نبود واگن رنج می برد. خیلی برای دولت سخت نیست که ۱۰۰۰ واگن مترو خریداری کرده و سرمایه گذاری کند تا مشکل مترو حل شود.

باید نگاهمان منصفانه باشد

رستگاری در ادامه مناظره و در پاسخ به حسینی گفت: باید منصفانه تر به موضوع کمک های دولت به شهرداری نگاه کرد. با وضعیت فعلی بودجه کشور آیا دولت پول دارد و به شهردای کمک نمی کند؟

سالاری نیز گفت: دلال ها و واسطه هایی در واردات بنزین به کشور وجود دارد که از این موضوع منتفع می شوند. واردات بنزین به کشور ما زمانی با قیمت ۱۲۷ دلار انجام شد در حالی که در همان زمان قیمت در خلیج فارس بشکه ای ۱۱۸ یا ۱۰۰دلار بوده است.

سالاری تاکید کرد: امیداورم تا زمانی که زنده هستم مشکل آلودگی هوای کشور حل شود!

حسینی در خاتمه مناظره گفت: اگر به همین شکل پیش برویم هیچ اتفاقی برای کاهش آلودگی هوای تهران رخ نخواهد داد. اما اگر با برنامه ریزی جلو رویم تا ۴ یا ۵ سال دیگر می توان این مشکل را حل کرد.