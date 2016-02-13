به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیخانی ظهر شنبه در جلسه ستاد راهیان نور به مناسبت عملیات غرورآفرین والفجر هشت و شهدای این عملیات، افزود: امسال چهار هزار زنجانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی با یادآوری اینکه مسئولیت اجرایی ستاد راهیان نور استان زنجان هر سال بر عهده سپاه انصارالمهدی(عج) استان است، تاکید کرد: اجرای طرح راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است و باید به اجرای برنامه مختلف در این طرح بسیار توجه شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان افزود: ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس با تمام وجود و توان برای تثبیت انقلاب با دشمن مبارزه کردند و امروز اقتدار نظام مرهون خون شهداء است.

وی تاکید کرد: با توجه به برنامه ریزی که انجام شده اداره کل ارشاد و تبلیغات اسلامی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و اعزام مبلغ و مداح با سپاه همکاری خواهند داشت.

مهدیخانی گفت: در راستای تامین امنیت و سلامت زائران کاروان نیز باید تمهیدات امنیتی و درمانی در دستور کار نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی باشد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان تصریح کرد: بنیاد شهید، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری و اوقاف از دیگر دستگاه‌هایی هستند که در اعزام راهیان نور عنوان همکاری خواهند داشت.

مهدیخانی یاد آور شد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان هم در تهیه کتاب‌های موضوعی در زمینه دفاع مقدس و تاریخ شفاهی رزمندگان مساعدت خواهد کرد.