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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

موسیقی فجر ۳۱ در آینه مهر

اجرای ویژه چند گروه ایرانی برای مدیران جهانی/اسامی اعلام شد

اجرای ویژه چند گروه ایرانی برای مدیران جهانی/اسامی اعلام شد

تعدادی از گروه های ایرانی در قالب اجراهای ویژه همزمان با ورود مدیران فستیوال های مهم دنیا به ایران، در سه روز پایانی جشنواره اجراهای ویژه ای در موزه موسیقی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه های موسیقی ایرانی در قالب اجراهای ویژه و خارج از جدول رسمی جشنواره همزمان با ورود مدیران فستیوال های مهم دنیا به ایران در راستای سیاست تحقق تبادلات موسیقایی و دیپلماسی فرهنگی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر، در سه روز پایانی جشنواره اجراهای ویژه ای در موزه موسیقی خواهند داشت.

گروه اردشیر کامکار، گروه تعزیه نیشابوری، اردوان کامکار، گروه بهداد بابایی و نوید افقه، شروین مهاجر، گروه بابک غسالی و زکریا یوسفی، سیامک جهانگیری تعدادی از گروه ها و هنرمندانی هستند که همزمان با ورود مدیران فستیوال ها و مهمانان خارجی در بخش اجراهای ویژه آثار خود را ارائه می دهند.

همچنین طی روزهای آینده به تعداد این افراد و گروه ها  اضافه می شود. ضمن اینکه مهمانان خارجی در طول سفر سه روزه خود به تماشای اجراهای سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر می نشینند.

«لارنت آبرت» از کشور سوییس و مدیر «موزه‌‌ قوم‌نگاری ژنو»، «ژوهم والکتبرگ» از کشور هلند و مدیر برنامه‌ جشنواره‌ این کشور، «آنوتنیوس ون در ایکن» از کشور بلژیک و عنوان نایب رییس بخش بین‌الملل، جاز و موسیقی الکترونیک مرکز هنرهای زیبای موسیقی بوزار، «فوزیه سعید» از اسلام آباد پاکستان و  مدیر اجرایی موسسه‌ ملی میراث محلی و سنتی این کشور، «پیر کامیل جولز» و «فرانسیس دگئورگ» از کشور فرانسه، «صوفیانه فکی» از کشور تونس، «ژوزف آیچینگر» از کشور اتریش و مدیر هنری جشنواره‌ «ان او ای» و «آیلا رزا»، مهمانان خارجی سی‌ویکمین جشنواره‌ موسیقی فجر هستند که از بیست و چهارم بهمن ماه تا پایان جشنواره در ایران حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3050974
علیرضا سعیدی

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