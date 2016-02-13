اجرای ویژه چند گروه ایرانی برای مدیران جهانی/اسامی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از گروه های موسیقی ایرانی در قالب اجراهای ویژه و خارج از جدول رسمی جشنواره همزمان با ورود مدیران فستیوال های مهم دنیا به ایران در راستای سیاست تحقق تبادلات موسیقایی و دیپلماسی فرهنگی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر، در سه روز پایانی جشنواره اجراهای ویژه ای در موزه موسیقی خواهند داشت.

گروه اردشیر کامکار، گروه تعزیه نیشابوری، اردوان کامکار، گروه بهداد بابایی و نوید افقه، شروین مهاجر، گروه بابک غسالی و زکریا یوسفی، سیامک جهانگیری تعدادی از گروه ها و هنرمندانی هستند که همزمان با ورود مدیران فستیوال ها و مهمانان خارجی در بخش اجراهای ویژه آثار خود را ارائه می دهند.

همچنین طی روزهای آینده به تعداد این افراد و گروه ها اضافه می شود. ضمن اینکه مهمانان خارجی در طول سفر سه روزه خود به تماشای اجراهای سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر می نشینند.

«لارنت آبرت» از کشور سوییس و مدیر «موزه‌‌ قوم‌نگاری ژنو»، «ژوهم والکتبرگ» از کشور هلند و مدیر برنامه‌ جشنواره‌ این کشور، «آنوتنیوس ون در ایکن» از کشور بلژیک و عنوان نایب رییس بخش بین‌الملل، جاز و موسیقی الکترونیک مرکز هنرهای زیبای موسیقی بوزار، «فوزیه سعید» از اسلام آباد پاکستان و مدیر اجرایی موسسه‌ ملی میراث محلی و سنتی این کشور، «پیر کامیل جولز» و «فرانسیس دگئورگ» از کشور فرانسه، «صوفیانه فکی» از کشور تونس، «ژوزف آیچینگر» از کشور اتریش و مدیر هنری جشنواره‌ «ان او ای» و «آیلا رزا»، مهمانان خارجی سی‌ویکمین جشنواره‌ موسیقی فجر هستند که از بیست و چهارم بهمن ماه تا پایان جشنواره در ایران حضور خواهند داشت.