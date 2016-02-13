۵۰۰۰ هزار زنجانی به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان زنجان با اشاره به اینکه مردم این استان سه هزار شهید تقدیم به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده اند، اظهار کرد: ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس با تمام توان برای تثبیت انقلاب با دشمن مبارزه کردند و امروز اقتدار نظام مرهون خون شهداء است و برگزاری این طرح به‌عنوان یک برنامه فرهنگی در تبیین یاد و خاطره شهدا مؤثر است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: اعزام راهیان نور به مناطق جنگی جنوب از ۱۵ روز قبل نوروز شروع و تا ۱۵ فروردین‌ماه سال ۹۵ ادامه دارد.

کرمی ضمن بیان اینکه فاز اول اردوگاه شهید باکری خرمشهر تمام‌شده است و برای ۷۰۰ نفر ظرفیت دارد، تاکید کرد: زائران راهیان نور استان زنجان در این اردوگاه اسکان داده می‌شوند و از ۲۷ اسفندماه پذیرای زائران راهیان نور است.

وی یاد آور شد: فاز دوم اردوگاه شهید باکری نیز که در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد برای یک هزار و ۶۰۰ نفر ظرفیت اسکان دارد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی که انجام‌شده اداره کل ارشاد و تبلیغات اسلامی در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و اعزام مبلغ و مداح با سپاه همکاری خواهند داشت.

کرمی گفت: استان زنجان در تمام عملیات‌های دوران دفاع مقدس نقش ارزنده‌ای داشته است و طبق بیانات مقام معظم رهبری غواصان دریادل نقش برجسته‌ای را در هشت سال دفاع مقدس از خود نشان دادند.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته بیش از پنج هزار نفر از استان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند، افزود: طی سال جاری پنج هزار و ۱۷۹ نفر اعم از دانشجویان و دانش آموزان به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: غیر از تابستان در ۹ ماه از سال کاروان‌های راهیان نور در اردوگاه شهید باکری حضور پیدا می‌کنند.

کرمی گفت: در این اعزام‌ها هیچ‌گونه تلفات و خسارات وجود نداشت امسال نیز بیش از سه هزار دانش‌آموز زنجانی با همکاری آموزش‌وپرورش و اسفندماه هم هزار و ۴۰۰ نفر از دانشجویان زنجانی نیز در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق مختلف اعزام می‌شوند.

وی ابراز کرد: میزان اعتبار و هزینه لازم برای این اعزام‌ها ۸۵۶ میلیون تومان بوده که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه اتوبوس است.

مرتضی تمجیدی مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در جلسه ستاد اردوی راهیان نور، گفت: استقبال دانش آموزان از اردوی راهیان نور در استان زنجان بسیار مطلوب است.

وی اظهار کرد: در سال تحصیلی ۹۳ و ۹۴ تعداد دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه ۴۰ هزار نفر بود که با اجرای طرح نظام ۶،۳،۳ تعداد دانش آموزان به ۲۸ هزار نفر رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:هر سال به منظور آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ دفاع مقدس اعزام‌های دانش‌آموزی به اردوهای راهیان نور صورت می‌گیرد.

تمجیدی با بیان اینکه دانش‌آموزان اعزامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه هستند، تصریح کرد: تعداد دانش آموزان در این دوره کاهش داشته است.

وی افزود: تعداد دانش‌‌‌آموزان اعزامی به اردوها کاهش پیدا نکرده است، بلکه تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه کاهش داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: عدم توانایی دانش‌آموزان در پرداخت هزینه‌های اردو از دلایل کاهش اعزامی دانش‌آموزان است.

همچنین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: اردوهای راهیان نور تاثیر بسزایی در سالم‌سازی اجتماع دارد.

سردار علیرضا صالحی تاکید کرد: اردوی راهیان نوریکی از اقدامات تاثیرگذار در مقابله با جنگ نرم دشمنان اردوهای راهیان نور است و کسانی که به این اردوها اعزام می‌شوند، کمتر دچار ناهنجاری اجتماعی می‌شوند.

وی افزود: یکی از مشکلات در زمینه تامین امنیت اردوی راهیان نور عدم همکاری برخی از رانندگان است و تست رانندگان بسیار مهم است.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: باید از رانندگان مجرب و با اخلاق استفاده شود و خودروها هم فرسوده نباشند.