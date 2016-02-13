تخلیه و بارگیری کانتینر در بندرلنگه ۷۰ درصد رشد داشت

محمود صابری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بندرلنگه یکی از کانون‌های اصلی تجارت در غرب هرمزگان است که با برنامه‌ریزی‌های جدید، شاهد رشد فعالیت‌های تجاری آن خواهیم بود.

صابری با اشاره به نقش بنادر کشور در فضای اقتصادی جدید، اظهارداشت: رفع تحریم‌ها موجب بهبود فضای کسب و کار در منطقه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود که بنادر در پیشانی اصلی توسعه اقتصادی کشور قرار دارد. یکی از جدی‌ترین حوزه‌های کانونی، سرمایه‌گذاری کشورها در ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی است که در این زمینه، شاهد حرکت گسترده کشورهای مختلف منطقه هستیم.

مدیر بنادر غرب هرمزگان عنوان کرد: برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری در آن و زمینه‌سازی برای حضور و مشارکت فعالانه بخش خصوصی، از اصلی‌ترین اهداف سازمان بنادر و دریانوردی است.

صابری با اشاره به اینکه هرمزگان در موقعیتی کلیدی قرار دارد و توجه به توسعه بنادر این استان از اهمیت فراوانی برخورداست، بیان داشت: بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های پساتحریم در گرو توجه ویژه به زیرساخت‌ها است و بنادر هرمزگان قادرند تا در این زمینه فعالانه مشارکت کنند.

وی با اشاره به فعال شدن بندر لنگه در زمینه فعالیت‌های کانتینری، به رشد بیش از ۷۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در این بندر طی ۹ ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: موقعیت منطقه‌ای بندرلنگه و برخی ویژگی‌های این بندر موجب شده شاهد رشد قابل توجه عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی باشیم.

صابری عنوان داشت: رشد ترانزیت خودرو از این بندر به کشورهای شمالی ایران نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی یکی دیگر از ظرفیت‌های ویژه بندرلنگه را صادرات کالاهای نفتی برشمرد و گفت: قیر، نفت کوره و مازوت از جمله کالاهای صادراتی کشورمان از این بندر به شمار می‌روند که به هند، چین و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات صادر شده است.

صابری به موضوع پهلوگیری شناورهای بالای یک هزار تن در بندر لنگه اشاره کرد و اظهار داشت: در ۹ ماهه اخیر حدود ۴۰۰ شناور سنگین با وزن بالای هزار تن در این بندر تردد داشته‌اند که این فعالیت‌ها نشان دهنده رشد و رونق بندرلنگه در سطح بنادر استان، کشور و حتی منطقه است.