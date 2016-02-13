مهم ترین علل شیوع بیماری های جنسی مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن آیتی در آستانه برگزاری «روز ملی سلامت مردان» (ششم اسفند)، افزود: مشکلات روحی روانی و دیابت از عوامل اصلی بروز مشکلات جنسی هستند.

وی با اشاره به مشکل شایع جنسی در مردان، ادامه داد: سلامت جنسی در رفتار و استحکام خانواده ها کمک می کند و از بین رفتن آن موجب از بین رفتن مسائل اجتماعی؛ روابط زن و شوهر و گاهی نیز از هم پاشیدن خانواده ها می شود.

این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار خاطرنشان کرد: به طور معمول مردان از بیان مسائل و مشکلات جنسی که دارند، خجالت می کشند و از مراجعه به پزشک نیز خودداری می کنند. به همین دلیل در جامعه صحبت از مسائل جنسی تابو است اما باید دراین باره با فرهنگ سازی مناسب به فکر حل مشکلات اساسی مربوطه در جامعه بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد مشکلات جنسی در مردان در همه سنین قابل درمان است که البته مراجعه همزمان و به موقع زن و مرد به پزشک، به طور قطع پاسخ بهتری به درمان می دهد.

آیتی هشدار داد: جدی نگرفتن مسائل جنسی و عدم انجام اقدامات درمانی برای زندگی فردی و زناشویی افراد جامعه عوارض بسیار جدی و مخربی دارد که به همین خاطر باید به این مسائل توجه جدی شود.

وی افزود: انجمن اورولوژی ایران همزمان با برگزاری روز ملی سلامت مردان، امسال توجه به مشکلات جنسی و زناشویی را در دستور کار قرار داده است. ضمن اینکه مردان می توانند برای ویزیت رایگان توسط اورولوژیست ها به مراکز درمانی در نظر گرفته شده از جمله کلینیک های وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند تا از مشاوره های لازم برخوردار شوند.