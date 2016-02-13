کمیته ملی المپیک در مورد اقدامات اخیر عربستان به AFC اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در پی حواشی های بوجود آمده از سوی برخی باشگاه ها و همچنین فدراسیون فوتبال عربستان مبنی بر،نا امن بودن کشورمان جهت میزبانی رقابتهای فوتبال باشگاه های آسیا،رئیس کمیته ملی المپیک و عضو هیات اجرایی شورای المپیک آسیا، طی نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خود را در این باره اعلام داشت.

در نامه کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و عضو هیات اجرایی OCA به ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است:



ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا

با سلام ؛

احتراماً؛اخیراً از طریق فدراسیون فوتبال کشورمان مطلع شدیم که فدراسیون فوتبال عربستان سعودی با حمایت بعضی از دستگاه های ورزشی این کشور در صدد این است که مراجع فوتبال قاره را متقاعد نماید که جمهوری اسلامی ایران به دلیل نا امن بودن فاقد قابلیت و شایستگی لازم برای میزبانی مسابقات فوتبال باشگاه های آسیا در کشور می باشد.

این اتهام بی اساس که با ادعاهای غیر منطقی و با هدف آسیب زدن و خدشه دار کردن به چهره مقبول ایران و ورزش این کشور همراه شده است ، حرکتی کاملاً سیاسی است و در حالی این جریان شکل می گیرد که جمهوری اسلامی ایران به روایت مراجع قابل اتکا امن ترین و آرام ترین کشور در منطقه آشوب زده ای مانند خاورمیانه به حساب می آید.

امروزه همگان شاهدند که هیأت های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بسیاری از نقاط مختلف جهان از ایران بازدید می نمایند و دفاتر سیاسی و سفارت های کشورهای دنیا همچنان با آرامش کامل و بدون هیچ مانع و مشکلی به فعالیت خود در کشور ادامه می دهند. در ورزش نیز رشته های متنوع ورزشی در حال میزبانی تورنمنت های مختلف و حتی مسابقات رسمی مراجع جهانی و قاره ای خود در تهران و سایر نقاط ایران هستند. و این اتهام در حالی اتفاق می افتد که جمهوری اسلامی ایران روند پیشرفت و ثبات را در میان کشورهای منطقه با سرعت بسیاری طی می نماید.

در اینجا باید به میزبانی مهمترین اجلاس قاره آسیا یعنی اجلاس هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا اشاره شود که با حضور عالیترین مقامات ورزش قاره کهن از 45 کشور عضو شورای مذکور در تهران برگزار گردید. کیفیت برگزاری اجلاس مذکور و امور اجرایی مرتبط با آن، مورد تائید و تاکید ریاست شورای المپیک آسیا جناب آقای شیخ احمد آل فهد آل صباح و سایر مراجع قاره ای بوده است .

از سویی دیگر ادعاها و اقدامات مسئولین ورزش عربستان سعودی در مغایرت کامل با روح المپیک است که هر گونه دخالت سیاسی را در امور ورزشی محکوم می نماید و قطعاً از این دیدگاه امری غیر قابل پذیرش در بین خانواده جهانی المپیک خواهد بود با توجه به اینکه این بدعت برای ورزش دنیا خصوصاً آسیا خطرناک است و در آینده توقعات سایر کشورها را بهمراه دارد بدون تردید کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه امتحان و آزمونی است که امیدواریم بدون جانبداری و با نگاه کاملاً حرفه ای مطابق با روح حاکم بر ورزش در این آزمون موفق باشد.

باتوجه به مراتب فوق انتظار دارد در صورت ادامه یافتن اتهامات و اقدامات موصوف، هرگونه تصمیم گیری در ارتباط با این مسئله بدون بررسی موشکافانه و دقیق وضعیت منطقه و موقعیت جمهوری اسلامی ایران که باید فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی باشد توجیه ناپذیر خواهد بود.



کیومرث هاشمی

رئیس کمیته ملی المپیک

عضو هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا