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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

عضو کانون جهادگران کشور:

استان قزوین دانش لازم در زمینه خدمت رسانی و تفکر جهادی را دارد

استان قزوین دانش لازم در زمینه خدمت رسانی و تفکر جهادی را دارد

قزوین- عضو کانون جهادگران کشور گفت: استان قزوین با داشتن پتانسل و بستر مناسب، دانش لازم را در زمینه خدمت رسانی و تفکر جهادی دارد که باید استفاده بهینه از این ظرفیت ها را کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی امانپور ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور  اعضای کانون جهادگران قزوین برگزار شد اظهار کرد: برای انجام کارها و امورات باید دانش و مطالعات لازم را داشت تا به نتیجه مناسبی رسید.

وی بیان کرد: رویکرد مدیریت جهادی این است که شکافها و مشکلات جامعه را حل کند.

امانپور تصریح کرد: در مدیریت جهادی باید دانش را  وارد کنیم و به درستی از آن استفاده کنیم.

عضو کانون جهادگران کشور با اشاره به اینکه دین مبین اسلام انسان را برای تولید ثروت نامحدود تشویق می کند خاطر نشان کرد: در راستای توسعه اقتصادی کشور باید تولید ثروت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

امانپور اضافه کرد: بنگاههای دانش بنیاد یکی از طرح هایی است که باید برای کانون جهادگران و مدیران جهادگر فراهم کرد تا ادامه فعالیت داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی متولی اصلی بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است بنابراین کشاورزان باید از علم و دانش فارغ التحصیلان این بخش برای اصلاح سیستم های تولید محصول و همچنین ارتقاء سطح تولید بهره ببرند.

به گفته وی، استان قزوین پایلوت مناسبی برای اجرای طرح های مدیریت جهادی است.

کد مطلب 3051003

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