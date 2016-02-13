استان قزوین دانش لازم در زمینه خدمت رسانی و تفکر جهادی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی امانپور ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور اعضای کانون جهادگران قزوین برگزار شد اظهار کرد: برای انجام کارها و امورات باید دانش و مطالعات لازم را داشت تا به نتیجه مناسبی رسید.

وی بیان کرد: رویکرد مدیریت جهادی این است که شکافها و مشکلات جامعه را حل کند.

امانپور تصریح کرد: در مدیریت جهادی باید دانش را وارد کنیم و به درستی از آن استفاده کنیم.

عضو کانون جهادگران کشور با اشاره به اینکه دین مبین اسلام انسان را برای تولید ثروت نامحدود تشویق می کند خاطر نشان کرد: در راستای توسعه اقتصادی کشور باید تولید ثروت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

امانپور اضافه کرد: بنگاههای دانش بنیاد یکی از طرح هایی است که باید برای کانون جهادگران و مدیران جهادگر فراهم کرد تا ادامه فعالیت داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی متولی اصلی بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است بنابراین کشاورزان باید از علم و دانش فارغ التحصیلان این بخش برای اصلاح سیستم های تولید محصول و همچنین ارتقاء سطح تولید بهره ببرند.

به گفته وی، استان قزوین پایلوت مناسبی برای اجرای طرح های مدیریت جهادی است.