رمز موفقیت رسانه ها اتکا به حریت و ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عابدینی ظهر شنبه در دیدار با خبرنگاران رسانه های استان با تبریک میلاد خجسته حضرت زینب(س) اظهارداشت: اگر حضرت زینب(س) شاخصی برای پرستاران نشده بود بهترین پیشنهاد این بود که رسالت خبری و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی آن حضرت برای خبرنگاران الگو قرار گیرد.

وی افزود: شخصیت رسانه ای حضرت زینب(س) و امام زین العابدین(ع) بهترین الگو برای خبرنگاران است زیرا همه جزئیات حماسه کربلا را پاسداری کرده و منتشر کردند و نگذاشتند موردی مغفول بماند.

استقلال و اخلاق رسانه ای را رعایت کنید

امام جمعه قزوین تصریح کرد: رسانه ها اگر وامدار دیگران باشند حریت خود را از دست می دهند و نمی توانند استقلال خود را حفظ کنند و متعهدانه گام بردارند لذا استقلال و حریت مهمترین سرمایه ارزشمند رسانه هاست که باید محترم شمرده و حفظ شود.





عابدینی یادآورشد: از خبرنگاران انتظار می رود به مسائل عمیق تر نگاه کنند و لایه های پنهان وقایع را به مردم بازگو کنند و در این راه خلاقیت، نوآوری، و ابتکار را بکار گیرند تا تاثیرگذاری بیشتر شود.

وی اضافه کرد: نباید دنبال جاذبه های غیر واقعی در این کار باشیم و فکر کنیم تیراژها و تعداد زیاد مخاطب در خبری بیانگر ارزش و اهمیت آن خبر است زیرا گاهی ما خودمان با تیتر و بزرگ نمایی کاری می کنیم که مشتری برای خبر خود پیدا کنیم اما در اصل محتوای خبر زیاد نیست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: باید اخلاق و احکام رسانه را ترویج دهیم و از دروغ، تهمت، بهتان، پرهیز شود و کاری کنید که مورد تایید قرآن باشد.

وی اضافه کرد: نباید با اخباری که هیچ ارزشی ندارد دنبال مخاطب باشیم و از لهو و لعب دوری کنیم و با تامل در قرآن ببینیم قلم ما تا چه حد در مسیر کتاب آسمانی بوده است.

هنر رسانه ای خود را در ترویج اخلاق بکار گیرید



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: از فعالان رسانه ای انتظار می رود هنر رسانه ای خود را برای ترویج اخلاق و احکام قرآنی بکار گیرند و با اتکا به ارزشهای اصیل اسلامی به رسالت خود عمل کنند.

وی بیان کرد: رسانه متعهد باید ولایی باشد و موجب اعتمادسازی، امید و تقویت باورهای دینی در جامعه شود و از گرایش به سمت فساد و تباهی دوری کند.

عابدینی گفت: در عصر حاضر دو نوع رسانه شیطانی و ولایی در جهان فعالیت می کند که رسانه شیطانی با ایجاد تزلزل در جامعه و تقویت حس بدبینی و نا آمیدی و تحقیر و ذلت پذیری در مسیر تسلط استکبار تلاش می کند که شما باید مراقب باشید از این مسائل خودداری کنید و در مسیر دشمن گام برندارید.

در این دیدار محمد سرباز رئیس سازمان بسیج رسانه استان خوشبختانه با حضور رسانه های متعهد در استان زمینه اطلاع رسانی مطلوب فراهم شده و با اتکا به آموزه های دینمی امیدواریم این رسالت مهم تقویت شود.

وی افزود: اگر رسانه ها به امور اشراف داشته باشند تاثیر آنها بیشتر می شود و می توان امیدوار بود آگاهی بخشی جامعه بخوبی محقق شود.

در این دیدار خبرنگاران دیدگاههای خود را برای ارتباط بیشتر با دفتر امام جمعه، حضور درکلاس های اخلاق، تداوم جلسه با رسانه ها، دوری از تملق و ریاکاری در عرصه رسانه ای، استفاده از دیدگاه خبرنگاران در مسائل مهم استان مطرح کردند.



