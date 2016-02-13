نیازمندی های حوزه بانوان مورد کم توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی صبح شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای بانوان شهرستان شهرضا اظهار داشت: ظهور استعدادهای هر انسان به میزان پشتکار و تلاش آن فرد بستگی دارد و بانوان ایرانی با الگوگیری از منش و مکتب حضرت زینب کبری (س) همواره در مسیر رشد و تعالی جامعه تلاش می کنند.

وی افزود: بانوان شهرضا با ایثارگری و مجاهدت های بزرگ قله های رفیع عرصه های علمی و پژوهشی را در حوزه ملی و بین المللی فتح کرده اند و این امر یک افتخار بزرگ برای این دیار محسوب می شود.

امام جمعه شهرضا ارائه محصولات مناسب با ساختار فرهنگی جامعه باید در دستور کار مسئولان امر باشد، متذکر شد:در طول ۳۷ سال گذشته برخی مسائل و نیازمندی ها در حوزه بانوان مورد کم توجهی قرار گرفته که باید در آینده نسبت به جبران این مسائل اقدام شود.

وی اضافه کرد: امروز بانوان ایرانی با صلابت و نجابت در میادین ورزشی بین المللی حاضر می شوند و الگوی بی نظیری از حقایق حاکم بر جامعه ایرانی و اسلامی را برای جهانیان هویدا کرده اند.

در ادامه این نشست رحیم جافری، فرماندار شهرضا در سخنانی با اشاره به اینکه دشمنان در مقاطع مختلف تاریخی برای تحقق اهداف شوم خود جامعه بانوان ایرانی را هدف قرار داده اند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسئولیت های اجرایی در جامعه ایرانی بر عهده بانوان قرار دارد و این حاکی از عمق تاثیرگذاری این قشر از جامعه در معادلات اجتماعی است.

وی اضافه کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا مصمم است براساس میزان توانمندی های موجود نسبت به حمایت از بانوان هنرمند و فرهیخته شهرستان اقدام کند.