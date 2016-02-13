حل مشکل بیکاری و گرانی نیازمند تلاش جدی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار رئیس سازمان بازرسی استان قم با وی، ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: خداوند برای انسانها مسئولیت فردی، مسئولیت اجتماعی و مسئولیتی در برابر شغلی که قبول میکنند قرار داده و از همه خواسته تا با فراگرفتن قوانین هر مسئولیت، آن را به خوبی انجام دهند.
وی با بیان اینکه دنیا دانشگاهی است که همه انسانها در آن ناقص به دنیا آمدهاند، بیان داشت: اولین کار این است که هر شخصی خودسازی کند و در این مسیر خداوند استعداد فراوانی در وجود انسانها قرار داده و با فرستادن قرآن و انبیا و معصومان به انسانها راه درست را نشان میدهد.
استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: انسانها با مجهز کردن خود به علم، ایمان، عقل و تعهد و تقوا و معنویت میتوانند در راه خودسازی قدم بردارند و حق را از باطل تشخیص دهند.
وی با بیان اینکه خداوند دنیا را دار تکامل قرار داده است، افزود: سختترین کار ساختن انسان است و خداوند این کار مهم را بر دوش انبیا و معصومان قرار داده است. ساختن انسان به شناخت انسانها نیاز دارد و این کار بسیار سختی است.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: دومین مسئولیت، مسئولیت اجتماعی است. ما بایبد بدانیم مسلمانان دنیا در چه وضعیتی قرار دارند تا بتوانیم به آنچه که وظیفهمان است عمل کنیم.
مردم با عشق در انتخابات شرکت خواهند کرد
وی اظهار کرد: مردم نقش زیادی در اجتماع دارند. مردم کسانی هستند که در جهت انقلاب قدم برداشتند و با هماهنگ شدن با امام راحل رژیم شاهنشاهی را سرنگون کرده و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.
این مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمانی ۲۲ بهمن عنوان کرد: مردم به دلیل ایمان و عقیدهای که دارند با گوش دادن به سخن امام راحل و رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و همین مردم با عشق در انتخابات نیز شرکت خواهند کرد.
وی ابراز کرد: مسئولیت سوم انسانها شغلی است که آن را متعهد میشوند. هر شغلی دارد و لازم است انسانها ابتدا شغل خود را شناخته و اصلوب و قوانینی آن را فرابگیرند تا بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: شغل بازرسی یکی از شغلهای مهم و ظریف است و جلوگیری از فساد کار مهمی است که بازرسان آن را برعهده دارند.
وی افزود: امام راحل همواره بر خدمت بر مردم تأکید داشتند. به خصوص بر مردم حاشیه نشین و زاغه نشینان و روستائیان که در هشت سال جنگ تحمیلی فوج فوج به جبهه نبرد رفتند و از کشورمان دفاع کردند.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: افراد مرفه و کاخ نشینان به جبهه نرفتند و فقط سخن از این میزدند که چه زمانی جنگ تمام میشود.
تمامی کالاها باید قیمت متعادلی داشته باشند
وی اظهار داشت: مردم در نامههای زیادی از گرانی گله میکنند و برخی قدرت خرید ندارند و نمیتوانند اقلام مورد نیاز خود را به آسانی تهیه کنند.
آیت الله نوری همدانی ادامه داد: در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید خواستار یکی شدن قیمت کالاها در تمام کشور شدم اما متأسفانه هنوز این کار صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر هر کسی قیمت دلخواهی را بر کالا قرار میدهد و حتی قیمت یک کالا در دو مغازه مجاور با یکدیگر متفاوت است و از این رو لازم است قیمت متعادلی بر هر کالایی قرار داده شود.
این مفسر قرآن کریم افزود: التبه تفاوت فقط در قیمت کالا نیست بلکه هزینه خدمات نیز متفاوت است و لازم است کالا و خدمات قیمت متعادل و یکسانی در کشور داشته باشند.
وی ابراز داشت: مردم از گرانی رنج میبرند و متأسفانه فرهنگ کشورمان به گونهای شده که باید قیمتها روز به روز گران شوند.
آیت الله نوری همدانی در ادامه بیان کرد: درحال حاضر گرانی مردم را رنج میدهد و این مسئلهای است که با سخنرانی برطرف نمیشود بلکه راه حل آن اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات رهبری است.
سرمایه بانکها در مسیر کشاورزی و صنعت قرار گیرد
وی اظهار کرد: باید پول و سرمایه بانکها در راه کشاورزی و صنعت خرج شود تا به رونق اقتصادی دست یابیم.
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بیکاری مشکلات زیادی در کشور به وجود آورده، گفت: بیکاری و گرانی باید در کشور مهار شود و این مسائل با سخنرانی برطرف نمیشود بلکه به تلاش جدی و عمل مسئولان نیاز دارد.
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