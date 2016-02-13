حضور پر رنگ پلیس برای تسهیل مشارکت مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس قانون نیروهای مسلح از هرگونه دخالت و وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی منع شده اند.

وی با بیان اینکه همه تمهیدات برای حفظ امنیت انتخابات در زنجان اندیشیده شده است، اظهار کرد: تمامی کارکنان باید از هرگونه موضع گیری و جانب‌داری خودداری کنند و از حضور در ستاد انتخاباتی داوطلبان بپرهیزند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: تمام اهتمام ما بر این است که انتخابات سالم در شان نظام و دربرگیرنده و تامین کننده منویات مقام معظم رهبری و انتخاباتی سالم و در چهارچوب قانون برگزار شود.

وی گفت: همه نیروهای پلیس زنجان با لایه های مختلف تعریف شده در پوشش ترافیکی، امنیتی و انتظامی حضور پر رنگ در روز انتخابات خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در انتخابات مهم پیش رو از ظرفیت پلیس افتخاری، خواهران و برادران که بالغ بر بیش از هزار نفر است استفاده خواهد شد.

سردار صالحی تاکید کرد: در اجرای سالم انتخابات باید مردم هم با پلیس همکاری کنند.

وی افزود:پلیس نیروهای خود را درورودی های شهر هم مستقر خواهد کردتا امنیت انتخابات به خوبی فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به لزوم حضور گسترده و پرشور در انتخابات هفتم اسفند، افزود: اقدامات لازم در شورای تامین استان انجام شده و پلیس در سه مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات آمادگی برخورد با هر نوع قانون‌شکنی را دارد.