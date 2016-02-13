روند عمران و آبادانی رقبات و موقوفات کردستان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان کردستان حجت الاسلام علی محمدی در جلسه نظارت ستادی اوقاف و امور خیریه استان کردستان در سنندج گفت: روند پیشرفت عمران و آبادانی رقبات و موقوفات در استان کردستان در شرایط خوبی قرار دارد اما این کافی نیست و باید با برنامه یزی و اهتمام شرایط بهره وری هرچه بیشتر از سرمایه های عظیم اوقاف در جهت خدمت به مردم جامعه و اجرای نیت واقفین خیر اندیش استان به وجود آید.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل هیات امنا بقاع متبرکه استان بیان کرد: هیات امنا حلقطه ارتباطی مردم و اوقاف هستند و برکات زیادی دارند و انتخاب هیات امناء اصلح شرایط مدیریت مردمی اماکن متبرکه را فراهم خواهد آورد.

وی مدیریت مردمی در بقاع متبرکه و مساجد را از اولویت های اوقاف دانست و اظهارداشت : مدیریت مردمی موجب رونق بخشیدن وآبادانی بقاع متبرکه و مساجد استان خواهد شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهمیت کسری بدی‌ها به موقوفات در استان گفت: بدهی های سر رسید شده استان باید به حد اقل برسد و معاونت بهره وری باید هنرمندانه بدهی ها را کم کند و حقوق موقوفات را با رعایت ادب، احترام و جدیت از مستاجرین و بدهکاران آنرا دریافت کند.

حجت الاسلام محمدی مدیریت اوقاف را برپایه سامانه جامع موقوفات دانست و گفت: ورود اطلاعات رقبات در سامانه با جدیت، نظم و دقت انجام گیرد.

وی سامانه را ابزار مدیریتی دانست که باید بدرستی مورد استفاده قرار گیرد و اعلام کرد کلیه امور مالی و حقوقی موقوفات باید از طریق سامانه جامع اطلاعات موقوفات انجام گیرد.

وی با اشره به شرایط خاص استان در زمینه اختصاص بیش از ۹۰ درصد نیت موقوفات به مساجد گفت: اجرای امینانه نیت واقفین در استان بایر طبق وقف نامه، نیت واقف و شرایط باید به درستی انجام شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب که موقوفات غیر متصرفی باید توسط متولیان مدیریت شود گفت: تعامل با متولیان باید با رعایت احترام و ارتباط صحیح انجام گیرد بطوری که کلیه متولیان نیز فعالیت های خود را از طریق سامانه انجام دهند.

حجت الاسلام محمدی استان کردستان را در بحث سند دار کردن موقوفات در شرایط بسیار خوبی دانست و گفت : تثبیت ماکلیت موقوفات و رقبات از مهمترین وظایف اوقاف است و اهم فعالیت اوقاف استان باید در معاونت های بهره وری موقوفات و اداره حقوقی ثبتی انجام گیرد.

وی احترام و ادب نسبت به ارباب رجوع از جانب مدیران معاونین و کارشناسان را از اولویت های کاری اوقاف دانست و اظهارداشت: انجام امور موقوفات باید با رضایت و احترام مردم انجام گیرد و فراهم نمودن شرایط خوشنودی و رضایتمندی مردم شریف استان کردستان باید به بهترنی نحو انجام گیرد.

حجت الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: موضع اوقاف دردو انتخابات، مجلس ضورای اسلامی و خبرگان موضع مقام معظم رهبری(مدظله العالی) میباشد و اوقاف از هیچ شخص یا حزبی حمایت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی اوقاف دعوت مردم به حضور در انتخابات بنا به تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است و این خود یک امر مهمی برای نظام جمهوری اسلامی بوده و تامین کننده منافع و اقتدار ملی میباشد.

رئیس سازمان اوقاف وظیفه دوم کارکنان اوقاف را انتخاب اصلح و صالح دانست و گفت: کاندیدای انتخابی باید ایمان به جمهوری اسلامی داشته باشد، وفادار به نظام، متین و دیانت دار باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان باید بدانند ما هرچه داریم از امام، انقلاب و شهیدان داریم ونماینده به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله) باید خود را سپر بلا قرار دهد باید به مردم خدمت کند و مشکلات مردم و مملکت را حل کند نه اینکه به فکر منافع خود باشد.

رئیس سازمان اوقاف در پایان با تقدیر و تشکر از کارکنان مدیر کل و کارکنان اوقاف استان کردستان از فعالیت چندین ساله تشکر کرد و پیشرفت استان را قابل تقدیر دانست و خاطر نشان کرد همدلی و همزبانی و جدیت در انجام امور موقوفات، بقاع متبرکه و قرآن باید در اولویت همیشگی قرار گیرد.

در پایان این جلسه از زحمات رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سقز در احیا یکی از ارزشمندترین موقوفات این شهرستان تقدیر شد.