به گزارش خبرگزاری مهر، در رايزني تلفني، اسماعیل ولد الشیخ احمد، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن و حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه آخرین تحولات سیاسی یمن مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان در این رایزنی تلفنی گفت: شرايط انساني حاکم بر یمن روز به روز در سايه تداوم حملات نظامي و آثار مخرب آن نگران کننده تر می گردد. این درحالیست که همزمان ما شاهد رشد فزاينده تروريسم در جنوب يمن هستيم.

امیرعبداللهیان ضمن اعلام حمايت تهران از تلاش هاي نماينده دبيركل سازمان ملل در امور يمن بر ضرورت تحرك بيشتر براي یافتن راه حلهای سیاسی و پایان بخشیدن به جنگ و شروع گفتگو طرفهای يمني تاكيد كرد.

در این گفتگوی تلفنی همچنین اسماعيل الشيخ ضمن استقبال از رویکردهای سازنده جمهوری اسلامی ايران در مبارزه با تروريسم و تقويت روند سياسي و حمايت تهران از گفتگوي طرفهای يمني، شرايط اين كشور را دشوار خواند و افزود: دور جديد تلاش هاي سازمان ملل براي گفتگوهاي سياسي يمن شروع شده است و اميدواريم بزودي شاهد از سرگبري اين گفتگوها باشيم.