فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش دانش‌آموزی همدان اظهار داشت: این مسابقات با حضور ۷۰ نفر از نونهالان در دو رده سنی زير ٩ سال و زير ١١ سال در سالن حجاب برگزار شد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این مسابقات ارمغان دهقانی بر سکوی نخست ایستاد، فاطمه دست پیمان دوم شد و آیسان ساغرچیان عنوان سوم را کسب کرد.

شبیری عنوان کرد: اين مسابقات در جمع مسئولان مدرسه و والدين دانش آموزان برگزار شد و در پايان با دعوت از منتخبان برای حضور جدی در تمرينات اسكواش زیر نظر هیئت استان از آن‌ها تقدير به عمل آمد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان همدان بیان کرد: در سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی تعداد ورزشکار در همدان بوده‌ایم و این افزایش نوید آینده‌ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

وی یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش‌بازان و همچنین در وهله اول اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده‌ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می‌افتد.

شبیری بابیان اینکه اسکواش در شاخص‌های سلامت دانش آموزان نیز نقش مؤثری دارد، گفت: این رشته پتانسیل بالایی در تقویت شاخص‌های سلامت دارد و جزو معدود رشته‌های ورزشی است که پنج شاخص آمادگی جسمانی را داراست.