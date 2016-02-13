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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

قطار پكن به تهران می رسد/ احیای جاده ابریشم

قطار پكن به تهران می رسد/ احیای جاده ابریشم

در قالب توافق سه جانبه ميان ايران، تركمنستان و قزاقستان، نخستین قطار آزمايشی از كشور چين وارد ايستگاه مرزی سرخس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عاشوری با اشاره به اینکه نخستین قطار آزمایشی از كشور چین وارد ایستگاه مرزی سرخس می‌شود، گفت: این قطار كه حامل ۳۲ دستگاه كانتینر ۴۰ فوت حامل كالای تجاری است در ۱۰ روز پیش از كشور چین حركت و با عبور از كشور قزاقستان و تركمنستان وارد ایستگاه راه آهن سرخس می‌شود.

وی افزود : در ۲۶ بهمن ماه این قطار وارد تهران می‌شود كه طی مراسمی در ایستگاه راه آهن با حضور مسئولان راه آهن و سفرای كشورهای چین - تركمنستان و قزاقستان از ورود این قطار رونمایی خواهد شد.

به گفته عاشوری، این قطار برنامه ای پس از طی مسافت ۹ هزار و ۵۲۷ كیلومتر در ۱۴ روز وارد تهران می شود، ضمن اینکه هدف از راه اندازی این قطار احیای جاده ابریشم ریلی برای نقل و انتقال بار بین ایران و چین و همچنین انتقال بار كشور چین به سمت كشورهای اروپایی است.

کد مطلب 3051043

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