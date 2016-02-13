قطار پكن به تهران می رسد/ احیای جاده ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عاشوری با اشاره به اینکه نخستین قطار آزمایشی از كشور چین وارد ایستگاه مرزی سرخس می‌شود، گفت: این قطار كه حامل ۳۲ دستگاه كانتینر ۴۰ فوت حامل كالای تجاری است در ۱۰ روز پیش از كشور چین حركت و با عبور از كشور قزاقستان و تركمنستان وارد ایستگاه راه آهن سرخس می‌شود.

وی افزود : در ۲۶ بهمن ماه این قطار وارد تهران می‌شود كه طی مراسمی در ایستگاه راه آهن با حضور مسئولان راه آهن و سفرای كشورهای چین - تركمنستان و قزاقستان از ورود این قطار رونمایی خواهد شد.

به گفته عاشوری، این قطار برنامه ای پس از طی مسافت ۹ هزار و ۵۲۷ كیلومتر در ۱۴ روز وارد تهران می شود، ضمن اینکه هدف از راه اندازی این قطار احیای جاده ابریشم ریلی برای نقل و انتقال بار بین ایران و چین و همچنین انتقال بار كشور چین به سمت كشورهای اروپایی است.