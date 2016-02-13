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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

در مشهد مقدس؛

اهدای عضو، جان ۵ بیمار را نجات داد

اهدای عضو، جان ۵ بیمار را نجات داد

مشهد- اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در پانصد و پنجاه و پنجمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، یک خانم ۵۴  ساله که از بیمارستان امام علی(ع) بجنورد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود: کلیه‌های مرحومه به یک مرد ۵۱ ساله و یک خانم ۵۳ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

خالقی گفت: کبد زنده یاد در بیمارستان منتصریه به خانم ۵۳ ساله ساکن قوچان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: همچنین قرنیه‌ی مرحومه در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد به مرد ۶۰ ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد.

وی گفت: قسمتی از پوست مرحومه به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) جهت پیوند ارسال شد.

کد مطلب 3051044

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