مسابقات شطرنج جام فجر در همدان به پایان رسید

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج دهه فجر اظهار داشت: مسابقات شطرنج دهه فجر با حضور ۴۷ شطرنجباز در ۷ دور به روش سوئیسی با زمان یک ساعت و سی دقیقه برای هر نفر بهاضافه ۳۰ ثانیه پاداش برای هر حرکت برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات به سر داوری شهناز ذوالقدر در خانه شطرنج به مدت ۷ روز برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این رقابتها سینا کوروند قهرمان شد و ساسان علی بابایی با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
بابایی عنوان کرد: امیر دلاوری، علی بیات و حمیدرضا صداقت خواه نفرات سوم تا پنجم مسابقات جام فجر ۹۴ شدند و پارمیدا رزاقی در بخش بانوان به رتبه برتر رسید.
وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئتهای ورزشی است، بیان کرد: خانوادهها نیز باید برای رسیدن به این مهم پایکار بیایند که در این راستا خط مشی و مسیر را برای خانوادهها مشخص میکنیم تا بهراحتی فرزندان خود را در کلاسها ثبتنام کنند.
بابایی با اشاره به فعالیت شهرستانها گفت: ملایر و نهاوند از شهرستانهای فعال هیئت شطرنج هستند و در شهرستانهای فامنین و اسدآباد نیز افراد توانمندی حضور دارند اما به علت نداشتن فضای مناسب فعال نیستند و رزن و تویسرکان نیز غیرفعال هستند.
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