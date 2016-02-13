مسابقات شطرنج جام فجر در همدان به پایان رسید

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج دهه فجر اظهار داشت: مسابقات شطرنج دهه فجر با حضور ۴۷ شطرنج‌باز در ۷ دور به روش سوئیسی با زمان یک ساعت و سی دقیقه برای هر نفر به‌اضافه ۳۰ ثانیه پاداش برای هر حرکت برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات به سر داوری شهناز ذوالقدر در خانه شطرنج به مدت ۷ روز برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این رقابت‌ها سینا کوروند قهرمان شد و ساسان علی بابایی با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

بابایی عنوان کرد: امیر دلاوری، علی بیات و حمیدرضا صداقت خواه نفرات سوم تا پنجم مسابقات جام فجر ۹۴ شدند و پارمیدا رزاقی در بخش بانوان به رتبه برتر رسید.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌ مشی و مسیر را برای خانواده‌ها مشخص می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

بابایی با اشاره به فعالیت شهرستان‌ها گفت: ملایر و نهاوند از شهرستان‌های فعال هیئت شطرنج هستند و در شهرستان‌های فامنین و اسدآباد نیز افراد توانمندی حضور دارند اما به علت نداشتن فضای مناسب فعال نیستند و رزن و تویسرکان نیز غیرفعال هستند.