اسامی پروژه های انتخابی مرکز مطالعات اجرایی قشقایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا مقتدی رییس مجموعه تئاتر شهر و اعضای شورای مشاوران مرکز مطالعات اجرایی قشقایی مجموعه تئاتر شهر متشکل از فارس باقری، علی اصغر دشتی، آروند دشت آرای با انتشار اطلاعیه ای اسامی پروژه های انتخابی این مرکز را بدون اولویت اعلام کردند.

در این اطلاعیه آمده است:

«ما تئاتری ها، برای تئاتر کار کردن، نیازمند بستری امن و اصولی روشن هستیم. تئاتر در جامعه معاصر ایران، به مثابه هنری منزوی با همه فراز و نشیب هایش، همچنان به بقای خود برای تغییر و رشد ادامه می دهد. به طور قطع، تئاتری متکی بر «گیشه و تجارت» و «اجرامحوری»؛ تنها گزینه آینده تولیدکنندگان تئاتر نیست؛ گرچه تئاتر ناگزیر باید از مسیرِ افراطیِ این شکل از تولید گذر کند. در «مرکزِ مطالعاتِ اجراییِ قشقایی» تلاش شده است تا بر اساسِ نیازهایِ تئاترِ معاصرِ ایران، مسیرهای دیگری را بررسی و تحلیل کند و بر مبنای سه عنصر «برنامه محوری»؛ «گروه محوری» و «آموزشِ علمی»؛ -که فقدان آنها احساس می شود- پیشنهاد خود را به عنوان یکی از هزاران پیشنهادِ ممکن، اراده کند.

این پیشنهاد پیش از این در چارچوب فراخوان «مرکز مطالعاتِ اجراییِ قشقایی» در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ اعلام شده بود. در نتیجه این فراخوان، تعداد «۵۳» شرکت کننده ایرانی و خارجی از این

رویکرد علمی - اجرایی استقبال کردند. از میان آثار رسیده، «۱۲» proposal و پیشنهادنامه که شیــوه نامه آنها همسویی بیشتری با اهـداف و ایده هایِ بنیادینِ «مرکز مطالعاتِ اجراییِ قشقایی» داشت، به تناوب انتخاب و در اولویت نخست (اجرا در سال ۱۳۹۵) قرار گرفتند، و تعداد «۸» proposal و پیشنهادنامه در اولویت دوم قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که اولویت دوم به این دلیل است که در صورت انصراف هر یک از گروه های فوق، گروه هایی که در اولویت دوم قرار دارند، جایگزین خواهند شد یا در صورت تداوم حمایت مدیران از برنامه «مرکز مطالعاتِ اجراییِ قشقایی»، پیشنهادنامه آنها می تواند در اولویت نخستِ برنامه ریزی سال آینده (اجرا در سال ۱۳۹۶) قرار گیرد.

در پایان، «مرکز مطالعاتِ اجراییِ قشقایی» برای تغییرِ اولویت های مرسومِ انتخاب آثار، نهایت تلاش خود را انجام داده و امیدوار است که با حمایتِ دولت و بدنه تئاترِ ایران، بتواند این ایده ها و اولویت ها را توسعه دهد. ما از همه هنرمندان و گروه هایِ تئاترِ ایران؛ برای مشارکت در ایده پردازی و نگارش پیشنهاد نامه های دقیق و ارایه برنامه هایی کاربردی، قدردانی می کنیم. نیز امیدواریم شرایطی فراهم گردد تا کلیه این پیشنهادنامه ها را در کتابچه ای، تدوین کرده و در اختیار همگان جهت بررسی و مطالعه قرار دهیم.»

اسامی ۱۲ پروژه انتخاب شده بدون اولویت به شرح ذیل اعلام شده است:

۱. پروژه «تئاتر ماه»، گروه تئاتر «ماه» - سرپرست: مریم معینی



۲. پروژه «بازی_تئاتر»، گروه تئاتر «واحه» - سرپرست: نیکو ممدوحی



۳. پروژه «پژوهش اجرایی و پیوند میان نظریه و اجرا»، گروه تئاتر«۸۴» - سرپرست: علی اکبر علیزاد



۴. پروژه «ساختن از هیچ»، گروه تئاتر «موج» - سرپرست: آرش عباسی



۵. پروژه «آشنایی از نمود در فرایند بازنمود»، گروه تئاتر «بزرگراه» - سرپرست: حمید مرادویسی



۶. پروژه «رپرتوار مونولوگ های گروه لیو»، گروه تئاتر «لیو » - سرپرست: حسن معجونی



۷. پروژه «ارتباط بدن و اشیاء»، گروه تئاتر «زا» - سرپرست: بابک دقیقی



۸. پروژه «تبادل»، گروه تئاتر «پان» - سرپرست: مهدی اعتماد سعید



۹. پروژه «هنر چند رسانه ای»، گروه تئاتر «چهارسو » - سرپرست: سعید روانبخش



۱۰. پروژه «تئاتر را باید به آتش کشید»، گروه تئاتر «کارگاه بندرعباس» - سرپرست: مجید سرنی زاده



۱۱. پروژه «جادوی تصویر بر فرش صحنه»، گروه تئاتر «قصه» - سرپرست: ساناز بیان



۱۲. پروژه «کارگاه شکسپیر»، گروه تئاتر «تازه » - سرپرست: یوسف باپیری



همچنین هشت پروژه ديگر بر اساس امتیاز های طبقه بندی شده در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی در اولویت دوم و جایگزین قرار دارند.