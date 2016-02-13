به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «اعزاز احمدچودری» دبیر کل وزارت امور خارجه پاکستان در مراسمی که توسط موسسه مطالعات استراتژیک این کشور دراسلام‌آباد برگزار شده بود، گفت: پس از تخفیف ویژه گروه « ان اس جی» (تامین کنندگان هسته‌ای) و توافقنامه غیرهسته‌ای آمریکا و هند، ثبات استراتژیک جنوب آسیا تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گروه تامین کنندگان هسته‌ای تخفیف ویژه‌ای برای تولید مواد هسته‌ای به هند داده است و این امر باعث عدم تعادل استراتژیک منطقه خواهد شد.

چودری اظهار داشت: ذخایر مواد هسته‌ای هند پس از تخفیف ویژه گروه تامین کنندگان هسته‌ای افزایش یافته است.

وی گفت: پاکستان کشوری صلح‌دوست است و با حفظ تولید کمترین مواد هسته‌ای از تهدیدات احتمالی جلوگیری می‌کند.

دبیر کل امور خارجه پاکستان با اشاره به تأمین امنیت برنامه هسته‌ای پاکستان نیز گفت: برنامه هسته‌ای پاکستان براساس قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تشکیل شده است.

وی اذعان کرد: پاکستان با بحران انرژی روبه‌رو است بنابراین، عضویت این کشور در گروه تأمین کنندگان هسته‌ای بدون تبعیض و براساس کیفیت پذیرفته شود.

لازم به ذکر است که دولت هند با امضای توافقنامه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۸ میلادی زمینه‌ای برای تجارت با گروه تامین کنندگان هسته‌ای فراهم کرده بود.

همچنین «ضمیر اکرم» نماینده سابق پاکستان در سازمان ملل چندی پیش اعلام کرد که این کشور هیچ مخالفتی در مورد توافقنامه هند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان نداده بود و این امر باعث امضای این توافقنامه شد.

وی هشدار داد که عضویت هند در گروه تامین کنندگان هسته‌ای به منافع پاکستان ضربه وارد می‌کند بنابراین، این گروه عضویت این دو کشور را همزمان بپذیرد.