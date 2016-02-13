به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در مجادله‌ای سر حق استفاده از عنوان کتاب، نویسنده بریتانیایی کتابی به نام «پل جاسوس‌ها» از استودیوهای سازنده فیلمی هم‌نام که نامزد دریافت جایزه اسکار هم شده و سازنده‌اش کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ، شکایت می‌کند.

جایلز ویتل نویسنده که در حال حاضر یکی از نویسندگان تایمز است در جلسه دادگاهی که در لندن برگزار می‌شود، قصد دارد از واحدهای استودیوهای دریم‌ورکس و کمپانی فیلم قرن بیستم فاکس هم نام ببرد.

ویتل که بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ خبرنگار تایمز مسکو بود، کتاب غیرداستانی خود با عنوان «پل جاسوس‌ها» را سال ۲۰۱۰ منتشر کرد. کتاب هم به بیشتر وقایعی که در فیلم درام جاسوسی هالیوودی اسپیلبرگ نشان داده می‌شود، از جمله هسته داستان که معاوضه زندانیان جنگ سرد بین شوروی و ایالات متحده است، می‌پردازد. فیلم اسپیلبرگ حول محور یک وکیل آمریکایی با بازی تام هنکس می‌چرخد که به منظور دفاع کردن از یک جاسوس شوروی (با بازی مارک رایلنس) و کمک کردن به سی‌آی‌ای در نجات دادن یک خلبان گمشده آمریکایی، استخدام می‌شود.

مدارک جلسه رسیدگی دادگاه که روز جمعه برگزار شد نشان می‌دهد که ویتل قبلا هم از کمپانی دریم‌ورکس به خاطر اینکه اجازه استفاده از عنوان «پل جاسوس‌ها» را نداشت، شکایت کرده بود. وکلای این نویسنده ادعا می‌کنند این استودیو، که اسپیلبرگ هم یکی از صاحبانش است، ابتدا قبول کرده بود تا در وب‌سایت‌های این فیلم، لینک کتاب را هم بگذارد اما بعد زیر قولش زده است.

«پل جاسوس‌ها» که اولین فیلم اسپیلبرگ به عنوان یک کارگردان در سه سال گذشته است، نامزد دریافت ۶ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل و بهترین فیلمنامه اوریجینال است. مراسم اسکار ۲۰۱۶ روز بیست و هشتم فوریه در سالن تئاتر دالبی برگزار می‌شود.