عشایر می توانند کشور را از وابستگی رها کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی پاشا محمدی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش سران، معتمدان و بزرگان اقوام عشایر کشور در محل اردوگاه میثاق آبادان با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار عشایر در فراینده توسعه ملی افزود: تولید همزاد زندگی عشایر است و این قشر می تواند با تولید بیشتر ضمن خلق حماسه اقتصادی کشور را از وابستگی رهایی ببخشد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه عشایر ما هنوز آداب و رسوم، فرهنگ ناب اسلامی و سنتی خود را حفظ کرده اند و از آسیبهایی که بعضا جامعه شهری ما با آن مواجه بوده، کمتر دیده اند و یا اصلا با آن مواجه نشده اند.

سردار محمدی با بیان اینکه کشور از سه ساختار جامعه شهری، روستایی و عشایری تشکیل شده است، از ارتقای تقویت روحیه وحدت و برادری، همگامی، همراهی و انسجام ملی عشایر در راستای تقویت روحیه ملی کشور از جمله اهداف برپایی این همایش نام برد و تصریح کرد: عشایر جامعه ای پویا و سرزنده اند که به دلیل کوشش فراوانشان بحث بیکاری در میان آنان همچون جامعه شهری وجود ندارد.

به گفته وی قشر تلاشگر و ساعی عشایر می توانند به عنوان الگوی مناسبی برای سایر اقشار کشور در زمینه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی باشند.

مسئول سازمان بسیج عشایر کشور با یادآوری اینکه عشایر نماد درخشانی از وحدت اقوام ایرانی هستند، یادآور شد: عشایر ایرانی در تمامی طول حیات انقلاب اسلامی ضمن حرکت در خط رهبری در تمامی عرصه ها وفاداری خود به نظام را نیز به اثبات رساندند، به طور قطع امنیت موجود در کشور در سایه همراهی و همگامی عشایر کشور به پایداری و ثبات رسیده است.

سردار محمدی گفت: عشایر غیور کشورمان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس با قدرت در مقابل تجاوز دشمن بعثی ایستادگی و مقاومت کردند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه وحدت و اتحاد رمز موفقیت و پیروزی در مقابل مشکلات است، از دشمن شناسی، بصیرت، تعمیق معنویت و حرکت در مسیر ولایت به عنوان ابزار ضروری برای مبارزه با جنگ نرم دشمن نام برد.

سردار محمدی با بیان اینکه حضور حداکثری و خلق حماسه ای گسترده و پرشور در انتخابات پیش رو خواست مقام معظم رهبری از ملت ایران است، افزود: به طور قطع عشایر کشور با شرکت حداکثری خود در انتخابات هفتم اسفند ماه (مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی) صحنه های باشکوهی از برگزاری انتخاباتی آزاد، امن و سالم را خلق می کنند.

مسئول سازمان بسیج عشایر کشور اظهار کرد: انتخابات امسال با سایر انتخابات قبلی تفاوت دارد و این از بابت کسب موفقیت های اخیر ایران در عرصه سیاست بین المللی است به همین دلیل حضور حداکثری مردم و به خصوص عشایر در انتخابات می تواند سبب یاس و نومیدی دشمنان نظام و انقلاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه سران، معتمدان و بزرگان اقوام عشایر کشور با حضور ۴۰۰ نفر در محل اردوگاه میثاق آبادان در حال برگزاری شد.

