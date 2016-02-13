«کلت ۴۵» میهمان این هفته دوستداران کتاب در مشهد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، در ادامه سلسله نشست های رادیویی معرفی کتاب در مجتمع فرهنگی گلستان کتاب فردا ۲۵ بهمن ماه کتاب «کلت ۴۵» با حضور نویسنده این اثر در جمع علاقه مندان معرفی و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

«کلت ۴۵» داستان خانواده ای است که در دهه ۱۳۵۰ وارد فعالیت های سیاسی شده و فعالیت های سیاسی سرنوشت آن ها را با سازمان مجاهدین خلق گره می زند. در این اثر مخاطب ضمن دنبال نمودن سرنوشت این خانواده چهار نفره با محوریت فعالیت های سازمان مجاهدین خلق نیز آشنا می شود.

در این اثر که «کلت ۴۵» نام گرفته است با اشاره به این سلاح که مورد استفاده نیروهای ساواک و مجاهدین خلق بوده است از آن به عنوان نمادی از قدرت که روزی در دست تمامی این افراد جای داشته است یاد می شود.

علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی می توانند ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور در تالار اندیشه و هنر مجتمع فرهنگی گلستان کتاب واقع در چهارراه گلستان با این اثر و نویسنده آن از نزدیک آشنا شوند.