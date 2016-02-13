اعتراضات صنفی پرستاران سیاسی کاری نیست/واکنش به دو مراسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز پرستار که در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد در جمع خبرنگاران در مورد اعتراضات صنفی جامعه پرستاری، اظهار داشت: در صورتی که اعتراض های صنفی به شکل قانونی برگزار شود نمی توان از آن به عنوان سیاسی کاری یاد کرد بنابراین لازم است تا مطالبات صنفی و به حق جامعه پرستاری را از اتهام سیاسی کاری توسط برخی افراد زده می شود، جدا کنیم. وزارت بهداشت با مطالبات به حق جامعه پرستاری که از مسیر صحیح دنبال می شود، همراه است.

وی افزود: در صورتی که قانون نقض شود کشور قابل اداره نیست و دچار اخلال می شود. بنابراین نقض قانون توسط پزشک، پرستار و یا کارگر فرقی ندارد چرا که مخل شرایط عمومی کشور است.

وزیر بهداشت در خصوص مهمترین برنامه های این وزارتخانه برای پرستاران خاطر نشان کرد: ما از اقدامات انجام شده رضایت نداریم اما در زمان شروع مسئولیتمان پرداختی پرستاران بین ۱۲ تا ۲۴ ماه تاخیر داشت و توانستیم در مقطعی از زمان به دو ماه برسانیم. اما زمانی که بیمه ها در تامین منابعشان دچار مشکل شدند، تاخیری چند ماهه به وجود آمد.

هاشمی با اشاره به افزایش ۱.۷ برابری مزایای پرستاران در دوره جدید وزارت بهداشت، اظهار داشت: در برخی از رشته ها مانند روانپزشکی، سوختگی، اورژانس و آی سی یو، پرستاران باید سختی کار می گرفتند و متاسفانه شاهد پرداخت آن نبودیم. اما با فرمول های جدید تغییراتی در بخش دولتی داده شد که البته لازم بود تامین اجتماعی و بخشش خصوصی نیز ما را همراهی کنند که متاسفانه شاهد این اتفاق نبودیم.

وزیر بهداشت افزود: در صورت اجرای تغییرات با فرمول جدید دریافتی پرستاران بهتر از وضعیت کنونی بود اما در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی که تعداد آنها کمتر از ۱۵ دانشگاه است، فرمول جدید را نپذیرفتند و علاقمند بودند با فرمول قدیم حقوق پرستاران پرداخت شود. در حالی که بیش از ۴۰ دانشگاه فرمول جدید را پذیرفتند و بر مبنای آن حقوق پرستاران پرداخت می شود.

وی ضمن تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار پرستاران تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت، مراجعه مردم به بیمارستانها را افزایش داد. همچنین ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. اما حتی یک نفر هم به نیروی پرستاری افزوده نشد و افزایش نیروی پرستاری که گاهی توسط رسانه ها مطرح می شود، مربوط به بهره برداری بیمارستان های جدید و یا بخش های جدید بیمارستان ها در کشور است.

هاشمی بر ضرورت توجه بیش از پیش دولت و مجلس به حق و حقوق جامعه پرستاری تاکید کرد و افزود: لازم است تا رسانه ها، دولت و مجلس به منزلت اجتماعی این قشر زحمتکش نیز در کنار صنوف پزشکی توجه کنند. زیرا آنها خدمات ارزشمندی را به کشور و بیماران ارائه می دهند.

وی همچنین اظهار داشت: گاهی اوقات مسائلی پیش می آید که از نظر مردم و جامعه تداخل منافع بین گروه های مختلف پزشکی است که حتما باید از این گونه مسایل پرهیز شود. زیرا ما یک تیم هستیم و در خدمت منافع و سلامت مردم حرکت می کنیم. بنابر این انتظار ما از جامعه پزشکی این است که یک صدا و با هدف خدمت و توجه به مردم انجام وظیفه کنند.

وزیر بهداشت در خصوص برگزاری همزمان مراسم بزرگداشت روز پرستار توسط سازمان نظام پرستاری نیز گفت: این اقدام درست نیست و وزارت بهداشت نهایت تلاش خود را در مورد این قشر زحمتکش انجام داده است. چنانکه در سطح استان ها تنها یک برنامه و مراسم برزگداشت برگزار می شود و فقط در تهران به صورت همزمان چنین مراسمی برگزار شد و امیدواریم در پایان، همه به این نتیجه برسند که منافع جامعه پرستاری و مردم در وحدت نظر و سلیقه ها است.

هاشمی در خصوص مهمترین چالش ها و مشکلات پرستاران، خاطر نشان کرد: پرستاران احساس می کنند دیده نمی شوند و انتظار دارند که مردم و مسوولان به خدمات آنها نه در حرف بلکه در عمل توجه کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه با کمبود شدید نیروی پرستار روبرو هستیم که به فرسودگی نیروی پرستاری منجر می شود. همچنین زمانی که آنها مشکل استخدام و وضعیت معیشتی خود را با پرستاران خارج از کشور یا سایر صنوف پزشکی مقایسه می کنند، انتظار دارند این مشکلات به سرعت برطرف شود.

هاشمی پرستاران را پیشانی خدمت در حوزه سلامت دانست و گفت: اگر پرستاران نباشند کار پزشکان به ثمر نمی رسد. همچنین مراقبت از بیماران در کشور توسط آنها انجام می شود بنابراین ضروری است به آنها توجه ویژه ای شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر هدیه به پرستاران، گفت: اگر بگویم هر روز گرفتار حل مشکل به روز کردن پرداخت پرستاران هستم که بتوانیم پرداخت امسال آنها را پرداخت کنیم، حرف نادرستی نزده ام زیرا مشکل و دغدغه اصلی ما نیز همین است. ما گناهی نداریم چراکه به ما قول داده بودند و بر مبنای قول های داده شده، هزینه کردیم و از همکاران خود خدمت گرفتیم و انتظار ما و همکاران ما در حوزه سلامت این است که حق و حقوق آنها به موقع پرداخت شود.