به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر محمدی در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق افزود: تجربه سالهای گذشته تیم ما را آبدیدهتر کرده و اینکه تایلند و ژاپن با اختلاف کم به پیروزی میرسند چیزی نیست که باعث دست کم گرفتن آنها از سوی بازیکنان ما شود. انشاءالله در مراحل بعد محکمتر از قبل و با قدرت برابر این تیمها به میدان خواهیم رفت.
وی با اشاره به شروع خوب ایران در جام ملتهای آسیا تصریح کرد: خدا را شکر که شروع خوبی داشتیم. ما تیم یکدل و یکدستی داریم که پله به پله جلو میرود تا به هدفمان برسیم و تا به آن هدف که همان قهرمانی آسیا است دست پیدا نکنیم کار بزرگی انجام ندادهایم.
دروازهبان تیمملی فوتسال ایران در خصوص بسته ماندن دروازه ایران در دو بازی اول یادآور شد: دو بازی اول، بازی سنگینی برای دروازهبان نبود چراکه نفرات جلو با فشار به حریف کمترین فرصت را در اختیار آنها میگذاشتند. البته که از نگاهی دیگر شاید این بازیها برای گلرها سختتر باشد چراکه در شرایط رد و بدل شدن توپ نیستند که این کار را در ضد حملات ناگهانی سخت میکند.
محمدی خاطرنشان کرد: تمام فکرمان را برای حراست از دروازه تیمملی گذاشتهایم تا به قهرمانی برسیم و امیدوارم با دعای خیر مردم با قهرمانی به کشورمان بازگردیم.
وی در خاتمه به بازی با عراق اشاره کرد و گفت: عراق یک تیم فیزیکی و دونده است که ما باز هم مثل بازیهای قبل با همان تمرکز و فکر جلو میرویم. مهم نیست که این دیدار یک دیدار تشریفاتی است چون ما ایران هستیم و همیشه باید در حد و اندازههای تیمملی ایران باشیم.
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