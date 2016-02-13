اسامی۵ نامزد انتخابات خبرگان رهبری در آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ارومیه، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخاباتی استان آذربایجان غربی که شورای نگهبان صلاحیت‌شان را برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تائید کرده است اعلام شد.

در این اطلاعیه آمده است، در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخاباتی استان آذربایجان غربی که شورای نگهبان صلاحیت ایشان را جهت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تائید کرده است، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- عسکر دیرباز/کد نامزد ۱۴۶

۲- عباس شاه رفعتی/مشهور به رفعتی/کد نامزد ۱۵۱

۳- میرعلی اکبر قریشی/کد نامزد ۱۶۵

۴- جواد مجتهد/مشهور به مجتهد شبستری/کد نامزد ۱۷۹

۵- منصور مظاهری کرونی/کد نامزد ۱۸۱

این اطلاعیه افزوده است که به استناد ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه دارد.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توام در سراسر کشور برگزار می شود.