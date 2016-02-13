به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش برای گذراندن دوره های حرفه ای تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان از امروز شنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود تا ۲۶ بهمن ماه ادامه دارد.

پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام، معرفی‏ نامه از اداره کل آموزش و پرورش استان پیش‎بینی شده برای خدمت، تصویر معرفی نامه از ستاد شاهد و ایثارگر برای افراد دارای سهمیه ایثارگری، تصویر معرفی نامه رسمی از سازمان بهزیستی (ویژه معلولین، اصل شناسنامه و تصویر از تمامی صفحات آن، اصل و تصویر کارت ملی، چهار قطعه عکس جدید تمام رخ ۴*۳)تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی ارائه شده در زمان ثبت‏ نام برای آزمون استخدامی پیمانی، اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان همچنین رسید پرداخت شهریه دوره را به همراه داشته باشند.

دوره های آموزشی از اول اسفند ۱۳۹۴ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ طی دو مرحله برگزار می‏گردد.هر مرحله طی ۱۰ هفته تنظیم شده که ۸ هفته آموزش، یک هفته کلاسهای جبرانی و آمادگی امتحان و یک هفته امتحان است در پایان ۲۰ هفته مذکور، ۲ هفته به فعالیت های فرهنگی اختصاص می‏ یابد.

سپس آزمون پایانی به منظور بررسی میزان کسب مهارت‎های معلمی برگزار می‏ شود.