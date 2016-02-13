توسعه صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی بدون توسعه فرهنگی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه ۲۴ بهمن طی مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موزه میراث مکتوب و مستند در بخش مخازن این سازمان در تهران گشایش یافت.

حجت‌الاسلام مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سخنانی در این مراسم با نقل اتفاقی که در دوره صدارت امیر کبیر در ایران رخ داده است گفت: وقتی به امیرکبیر خبر رسید که فرزند شخصی فقیر براساس ابتلا به بیماری آبله مرده است، به رغم آنکه امیرکبیر آبله کوبی را امری الزامی اعلام کرده بود، وقتی علت را جویا شد و گفتند مردم به این خاطر که با کوبیدن آبله جنیان در خونشان وارد می شوند، آبله نمی کوبند، چنان گریه کرد که صدایش در قصر پیچید.

وی ادامه داد: وقتی وزرا آمدند و جویای علت گریه امیرکبیر شدند و یکی از وزرا به او گفت که جناب امیر ما همه امکانات را برای مردم فراهم کرده‌ایم تا به آبله مبتلا نشوند پس چه تقصیری داریم؟، امیرکبیر در پاسخ گفت: ساکت باش! ما اگر والی یک جمعیتی شدیم و قدرت را به دست گرفتیم، مسئول رشد فکری آنها هستیم. اگر در هر کوچه و بازار، مدرسه ای می ساختیم، امروز صحنه از آن جنگیران نبود.

محقق داماد سپس گفت: اگر کسی چنین بیندیشد که توسعه صنعتی یا توسعه اقتصادی و یا حتی توسعه سیاسی، بدون توسعه فرهنگی ممکن است، سخت در اشتباه است. یقین بدانید تا زمانی که ملت ایران با مغز و استخوان و از بن دندان درک نکنند که برجام یعنی چه، شما (دولت) در کارتان موفق نخواهید شد. تنها راهتان این است که زمینه رشد فکر را در جامعه فراهم کنید.

وی که در حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می گفت، ادامه داد: آیا فکر می کنید انقلاب صنعتی خود به خود در غرب اتفاق افتاد!؟ خیر، یقین بدانید قبل از آن یک انقلاب فرهنگی صورت گرفته است. ترویج دانش، فرهنگ، علم، کتاب و کتابخانه را در راس امور قرار دهید. دانشمندان تکریم و احترام لازم دارند.

این عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سخنان خود را با این بیت حافظ به پایان برد: به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر/ به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را.