اختصاص ۳ مرکز پستی برای دریافت کارت هوشمند ملی در قم

محمدعلی مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای حضور در انتخابات داشتن شماره ملی ضروری است، افزود: افرادی که در شناسنامه خود شماره ملی ندارند می‌توانند برای دریافت آن به ثبت احوال مراجعه کنند.

وی گفت: کارت هوشمند ملی در ۲ مرکز پست واقع در میدان مطهری و امام زاده سید علی(ع) و همچنین در دفتر پیشخوان واقع در بیست متری شهید بهشتی توزیع می‌شود.

معاون حقوقی و امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم عنوان کرد‌: افراد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی می‌توانند در سایت ثبت احوال پیش ثبت نام را انجام داده و زمان و مکان مراجعه حضوری را نیز مشخص کنند.

مکرمی با بیان اینکه ۱۳ دفتر پیشخوان در استان قم خدمات ثبت احوال را ارائه می‌دهند، افزود: تا پایان سال ۲ مرکز پیشخوان دیگر نیز اضافه می‌شود.