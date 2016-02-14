  1. استانها
  2. قم
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۲

معاون حقوقی ثبت احوال قم به مهر خبر داد:

اختصاص ۳ مرکز پستی برای دریافت کارت هوشمند ملی در قم

اختصاص ۳ مرکز پستی برای دریافت کارت هوشمند ملی در قم

قم - معاون حقوقی ثبت احوال استان قم از اختصاص سه مرکز پستی برای دریافت کارت هوشمند ملی در قم خبر داد.

محمدعلی مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای حضور در انتخابات داشتن شماره ملی ضروری است، افزود: افرادی که در شناسنامه خود شماره ملی ندارند می‌توانند برای دریافت آن به ثبت احوال مراجعه کنند.

وی گفت: کارت هوشمند ملی در ۲ مرکز پست واقع در میدان مطهری و امام زاده سید علی(ع) و همچنین در دفتر پیشخوان واقع در بیست متری شهید بهشتی توزیع می‌شود.

معاون حقوقی و امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم عنوان کرد‌: افراد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی می‌توانند در سایت ثبت احوال پیش ثبت نام را انجام داده و زمان و مکان مراجعه حضوری را نیز مشخص کنند.

مکرمی با بیان اینکه ۱۳ دفتر پیشخوان در استان قم خدمات ثبت احوال را ارائه می‌دهند، افزود: تا پایان سال ۲ مرکز پیشخوان دیگر نیز اضافه می‌شود.

کد مطلب 3051064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها