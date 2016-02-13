به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید موسی هاشمی مدیرکل دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش حوزه‌های علمیه کشور، با اعلام این خبر اظهار داشت: معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه کشور، سومین دوره دانش افزایی پژوهشی را با هدف ارتقای سطح پژوهشی مدیران و معاونان پژوهشی برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: تا به حال دو دوره دانش افزایی پژوهشی برگزار شده؛ در دوره اول تعدادی از معاونان پژوهش استانی شرکت داشتند، مرحله دوم معاونان پژوهش استان‌های باقی مانده و تعدادی از مدیران واحدهای آموزشی شرکت کردند و در این دوره سوم که خوشبختانه با استقبال گسترده‌ای روبه رو شده، معاونان پژوهش استان‌های باقی مانده و معاونان پژوهش واحدهای آموزشی (مدارس و مراکز تخصصی) از سراسر کشور شرکت کرده‌اند.

وی در مورد سرفصل‌های ارائه شده در این دوره افزود: بر اساس مصوبه کارگروه علمی دوره‌های دانش افزایی علمی، ۸ سرفصل برای این دوره‌ها تعریف شده که عبارت است از: اصول و فنون پژوهش، مدیریت پژوهش، فناوری پژوهشی، آشنایی با کتابخانه، کانون‌ها و مجلات، آموزش پژوهش محور، نگارش آموزشی و مشاوره پژوهشی.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش در مورد زمان برگزاری این دوره نیز متذکر شد: سومین دوره دانش افزایی پژوهشی در دو مرحله انجام خواهد شد؛ مرحله اول آن از امروز شنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا ۲۷ بهمن ماه به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت. مرحله دوم این دوره نیز از ۱۷ فروردین تا ۲۰ فروردین ماه برگزار خواهد شد.