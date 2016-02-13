کاهش ۷درصدی جمعیت روستایی/۳۴ هزار روستا تخلیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی پیش از ظهر شنبه در نشست مشورتی فرمانداران، تعدادی از بخشداران و دهیاران استان کرمان با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، گفت: ۹۹.۹ درصد روستاهای ایران برق رسانی شده، ۷۰ درصد روستاها دارای جاده آسفالته بوده و نزدیک ۵۸ درصد نیز گازرسانی شده اند.

وی جمعیت روستایی و عشایر را ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: جمعیت روستایی از سال ۸۳ تا امروز هفت درصد کاهش پیدا کرده است و از ۳۳ درصد جمعیت روستایی به ۲۷ درصد رسیده ایم.

رضوی تعداد روستاهای تخلیه شده از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ را ۳۴ هزار روستا دانست و افزود: در حال حاضر تعداد کل روستاها و آبادی های کشور ۶۳ هزار روستاست.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مهم ترین مشکلات روستاییان را درآمد ناکافی برای گذران زندگی، اشتغال نامناسب برای افراد تحصیلکرده و جوان، تبعیض در خدمات شهری و روستایی و عدم حمایت معنوی و فکری مقامات محلی، استانی، کشوری و منطقه ای دانست و ادامه داد: در اولین اقدام باید در آمد روستاییان افزایش پیدا کند.

نقش کاربری تعاونی ها دیده نشده است

وی با اشاره به اینکه اسلام تعاونی را مورد ستایش قرار داده است، گفت: ۲۲۰ هزار تعاونی در کشور تشکیل شده است اما باید دید که نقش کاربری آنها در کجاها دیده شده است؟

رضوی بیان کرد: یکی از علت های عدم کارآیی تعاونی ها این است که تعاونی ها اکثر خانوادگی شکل گرفته اند و به همین دلیل نظارت بر هزینه کرد آنها وجود نداشته است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور پایه شرکت های مشارکتی را ۲۵ خانوار دانست و افزود: در کشور در هر پنج خانواده روستایی به طور متوسط یک تحصیلکرده دانشگاهی وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت تولید ثروت برای کشور، افزود: کرمان رتبه اول کشور در بخش ارزش افزوده بخش کشاورزی را داراست؛ چرا در خصوص برخی محصولات کشاورزی این استان بحث فرآوری و بسته بندی فعال نیست؟

رضوی استفاده از ظرفیت ها و امکانات فیزیکی، طبیعی و سرمایه انسانی موجود را برای تولید ثروت در کشور مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: روستاها علاوه بر مرکز تولید دارای سرمایه انسانی ارزشمند هستند.

فرماندارن گیوه ها را برای تولید ثروت ور کشند

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش تولید ثروت برای کشور هستیم، گفت: دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه ورود پیدا کنند؛ دستگاه های اجرایی هنوز در این خصوص فعال نیستند و اگر فرمانداران گیوه های را ورکشیده و کمربندها را محکم کنند دستگاه های اجرایی نیز فعال خواهد شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: مادامی که فرمانداری بر این عقیده باشد که طرح مشارکتی جان نمی گیرد گویی ما آب در هاون می کوبیم.

انتقال پایتخت بودجه ۲۵ سال کشور را در بردارد

رضوی با اشاره به اینکه ما به دنبال امنیت پایدار در کشور هستیم و این امر حاصل نخواهد شد مگر در روستاها؛ گفت: امروز دستور انتقال پایتخت از تهران داده شده و که اگر اجرایی شود به اندازه بودجه ۲۵ سال کشور هزینه در بردارد.

وی با اشاره به وجود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور بر اثر بی توجهی به روستاها، این پرسش را مطرح کرد که چرا امروز تهران اینقدر وسعت یافته و بزرگ شده و این تعداد حاشیه نشینی را دارد؟

رضوی ادامه داد: هر روستایی که طرح مشارکتی داشته باشد نگران زیرساخت های تولیدی مربوط به آن روستا نباشد چرا که ما این مساله را متقبل می شویم.

رضوی با تاکید بر اینکه بنا نداریم که بدهکاران مظلوم کشور را زیاد کنیم، افزود: برعکس ما به دنبال حمایت و تقویت بنیه مالی روستاییان هستیم.

۷۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد روستاییان هستند

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد را روستاییان تشکیل می دهند، گفت: در تلاش هستیم که این تعداد را به ۲۰ درصد و در نهایت به صفر برسانیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه در زمینه واگذاری اختیارات به استان مشکلی وجود ندارد، گفت: هر طرحی از استان کرمان که استاندار آن را به عنوان طرح دارای توجیه فنی و مالی مطرح کند انجام می دهیم که البته مسئولیت این طرح ها با استاندار است.

وی ادامه داد: کرمان از نظر جمعیت روستایی رتبه ششم، تعداد روستاها رتبه سوم و هزینه رتبه ۲۸ را داراست.

روستاهای کرمان جز فقیرترین روستاهای کشور

وی رتبه درآمد روستایی کرمان را بیست و دوم عنوان کرد و یادآور شد: این بعد از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بیشترین روستای فقیر را داراست.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: کرمان در زمینه بی سوادی نیز رتبه پانزدهم را داراست که بر این اساس ۷۵ درصد جمعیت روستایی استان باسواد و ۲۵ درصد نیز بی سواد هستند.

رضوی با اشاره به اینکه اصل مشارکت مورد قبول همگان است، گفت: در این خصوص چهار سند بالا دستی فرمایشات امام خمینی (ره)، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و برنامه های کلان برنامه ششم توسعه، قانون اساسی و بحث های علمی مطرح در دنیا نیز ارائه شده است.

وی طرح مشارکت را مبنای طرح توسعه پایدار برای کشور دانست و افزود: انتخابات هفتم اسفندماه نمونه بارز مشارکت است به گونه ای رهبر معظم انقلاب فرموده اند «شرکت در انتخابات به معنای نفس تازه به انقلاب است».

رضوی ادامه داد: این مشارکت سیاسی به اندازه ای برای رهبری مهم است که در این خصوص فرموده اند «اگر نظام و رهبری را قبول ندارید در انتخابات شرکت کنید.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: علت برگزاری باشکوه سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز مشارکت گسترده مردم بود.

وی عنوان کرد: اگر مردم نبودند فرماندهان سپاه و ارتش توان مقابله با دنیا را نداشتند؛ مردم در جنگ مشارکت داشتند و سپاه و ارتش نیز ساماندهی و فرماندهی را به عهده داشتند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: چگونه می شود برای جنگ اقتصادی امروز همه مقامات کشور حتی فرمانده سپاه نیز دغدغه کشور را امنیتی نمی دانند و می گویند دغدغه ما دغدغه فرهنگی و اقتصادی است.

وی عنوان کرد: براساس یک سیستم نرم افزاری «کار» یکی از ۲۰ واژه ای است که از سال ۱۳۶۸ تاکنون از سوی مقام معظم رهبری بیان شده است؛ همچنین در نام گذاری سال ها معظم له همواره این مساله را مورد توجه قرار داده اند.

۱۰ پروژه غیرمشارکتی هدیه سفر به استان کرمان

رضوی به مطالعه صورت گرفته در دانشگاه ام. آی. تی آمریکا اشاره کرد و افزود: در این تحقیق چند اصل برای توسعه پایدار مطرح شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در تشریح این اصول گفت: اولین نکته این است که مردم به یکدیگر اعتماد داشته باشند چرا که زمانی که اعتماد باشد اطلاعات رد و بدل می شود و در نتیجه تصمیم گیری صحیح صورت خواهد گرفت.

رضوی ادامه داد: دومین اصل این است که مردم باید احساس سهیم بودن در مسائل اقتصادی را داشته باشند به این معنا که مردم در اقتصاد، مدیریت و تعیین مدیریت اثرگذار باشند.

وی عنوان کرد: سومین اصل مطرح شده در این تحقیق این است که مردم به آنچه می خواهد اتفاق افتد آگاهی داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم هیچ طرحی عقلانی تر و علمی تر از مشارکت نیست.

وی ادامه داد: هدیه سفر به استان کرمان اعتبارات عمرانی نیست بلکه در این سفر ۱۰ پروژه غیرمشارکتی در این منطقه را متقبل می شویم.