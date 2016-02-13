مسعود وظیفه دار در گفت و گو با مهر اظهار کرد: سبزوار یکی از مهمترین پتانسیل های معدنی در استان خراسان است این منطقه به دلیل شرایط زمین شناسی خاص، انواع و اقسام کانی ها فلزی و غیر فلزی را در خود جای داده است.

وظیفه دار از شناسایی ۱۱ معدن مس در منطقه سبزوار بزرگ خبر داد و گفت: بخشی از این معادن بزرگ در بخش ششتمد، روداب، جغتای، جوین و خوشاب است که برای یکی از این ذخایر معدنی کار فرآوری انجام خواهد شد.

وی به ایجاد مخازن لیچینگ ذخیره مس در مجاورت معدن اشاره کرد و گفت: با این اقدام کانی مس فراوری و تبدیل به کنسانتره مس می شود همچنین در کنار مس کانی های کمیاب دیگری چون طلا، نقره، آهن کم یار و هموتیترین دیده می شود که باید فرآوری و جداسازی گردد.

وظیفه دار گفت: تنها معدن مس در حال برداشت مربوط به بخش ششتمد است که میزان ذخیره آن ۳۵ هزار تن است و سالانه حدود ۶ هزار تن از این معدن برداشت صورت می گیرد.

وی گفت: ماده فلزی که باعث برند شدن این شهرستان در حال حاضر در سطح کشور شده کرومیت است که به صورت یک دست در امتداد شرق به غرب این منطقه وجود دارد.

پراکندگی معادن بزرگترین مشکل پیش رو

کارشناس امور معادن سبزوار پراکندگی و وسعت زیاد منطقه را از مهمترین مشکلات معادن موجود در شهرستان بیان کرد و افزود: تراکم و پراکنده بودن ذخایر معدنی سبب شده تا امکانات به طور مساوی در بین معادن منطقه تقسیم نگردد رساندن امکاناتی چون برق و سوخت برخی معادن از جمله منگنز چاه شند و کوه سنگ در بخش روداب بسیار سخت و مستلزم صرف وقت یک روزه است.

وی در ادامه مجموع معادن پروانه دار سبزوار را ۹۷ مورد برشمرد و متنوع ترین ذخایر معدنی غیر فلزی صادر شده از منطقه کائولین، سنگ لاشه آهکی، مرمریت، گرانیت بیان کرد.

وظیفه دار اظهار کرد: مهمترین مشکل معادن و واحدهای فراوری سبزوار نبود نقدینگی، فرسوده بودن و استهلاک بیش از حد ماشین آلات است.

وی ادامه داد: از عمر قدیمی ترین معادن سبزوار از جمله کروم گفت، سنگ پاقلعه و مرمریت ششتمد بیش از ۵۰ سال می گذرد سالانه بیش از ۴ هزار تن استخراج ماده معدنی از این مخازن برداشت می شود.

وی ادامه داد: به لحاظ اینکه بیشتر معادن سبزوار از نوع فلزی است و نیازمندیهای اصلی صنایع را برطرف می سازد آسیب پذیری کمتر نسبت به دیگر معادن سطح کشور دارند اما از جهتی اگر شرایط بازار و رکود چندین ساله به همین صورت پیش رود لطمه جبران ناپذیری به بخش معدن سبزوار خواهد خورد و تعدادی از این مخازن رو به تعطیلی خواهند رفت.