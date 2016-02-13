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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

ناکامی یورش تکفیریها به منطقه «عین الدنانیر» حمص

ناکامی یورش تکفیریها به منطقه «عین الدنانیر» حمص

تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به منطقه استراتژیک «عین الدنانیر» واقع در حومه استان «حمص» با دخالت ارتش سوریه ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های تکفیری در سوریه که طی هفته های گذشته متحمل شکست های سنگینی شده اند، امروز شنبه تلاش کردند وارد منطقه استراتژیک «عین الدنانیر» شوند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به این منطقه با دخالت نظامیان ارتش سوریه ناکام ماند.

ارتش عراق در جریان درگیری با تکفیریها برای ممانعت از ورود آنها به «عین الدنانیر» شماری از آنها را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از پیشروی گسترده ارتش سوریه در منطقه «الطاموره» واقع در حومه استان حلب خبر می دهند.

منطقه «الطاموره» در نزدیکی شهرک شیعه نشین «الزهرا» حلب واقع شده است.

در همین حال، رسانه های عربی از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در حومه درعا خبر می دهند.

کد مطلب 3051084

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