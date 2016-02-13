به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، جانشین فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: پلیس دلیجان موفق به كشف یك محموله ۲۳ تنی برنج قاچاق به ارزش یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال شده است.

یوسف سپهوند اظهار داشت: ماموران انتظامی دلیجان از تردد یك دستگاه كامیون حامل برنج قاچاق در یكی از محورهای ورودی شهر مطلع شدند که با شناسایی كامیون مورد نظر پس از چند ساعت كنترل خودروهای عبوری، کامیون متوقف و در بازرسی از آن دو هزار و ۳۰۰ كیسه ۱۰كیلویی برنج قاچاق كشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مركزی ارزش كالای كشف شده را یك میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال اعلام كرد و اظهار داشت: مدارك ارائه شده از سوی راننده با بار كامیون مطابقت نداشت كه راننده دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

پایان کار باند سارقان منزل با ۱۶فقره سرقت در محلات

فرمانده انتظامی شهرستان محلات از دستگیری سه نفر از سارقان منزل در محلات و کشف ۱۶ فقره سرقت منزل در این شهرستان خبر داد.

فرامرز گودرزی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان محلات، در تحقیقات اولیه پلیس سه نفر سارق شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان داشت: پس از بازرسی از خودروی سارقان مقداری طلا و اموال دیگر كشف شد و متهمان به ۱۶ فقره سرقت منزل در محلات اعتراف کردند.