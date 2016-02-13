به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه آیین انعقاد تفاهم نامه طرح دانش‌آموزی نجات آب با عنوان «داناب» بین اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی و شرکت آب منطقه‌ای این استان برگزار و با انعقاد این تفاهم نامه طرح ملی نجات آب در تمامی مدارس متوسطه اول و هنرستان‌های کشاورزی استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: سیستم آموزشی داناب یک سیستم مترقی بوده که در این طرح آموزش از رأس به پایین به صورت هرمی افزایش می‌یابد.

حسین امامی بیان کرد: در این طرح واقعیت‌های موجود محیط زیستی منتقل و دانش‌آموزان بدون واسطه با تنگاهای موجود در تأمین آب آشنا می‌شوند.

تنها راه نجات آب استان همراهی همه مردم است

وی، تنها راه نجات آب استان را فرهنگ‌سازی و همراهی همه مردم دانست و گفت: با اجرایی شدن این طرح گام‌های مهمی برای فرهنگ‌سازی در بین مردم و همراهی آن‌ها برداشته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح داناب در مدارس رفع بحران آب در استان سرعت بخشیده و شاهد مصرف درست و بهینه آب در بین جامعه باشیم.

امامی، همچنین درصد تأثیرگذاری این طرح را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به گستردگی آموزش‌وپرورش در جامعه، آموزش دانش‌آموزان نقش بسزایی برای فرهنگ‌سازی در بین مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه ۳۴ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت، اضافه کرد: به‌طور مثال فرض کنید هر دانش‌آموز عضو یک خانواده چهارنفری باشد درنتیجه با انتقال آموزش‌های خود به خانواده در اصل ۱۴۰ هزار نفر تحت آموزش قرار می‌گیرند که این امر نقش مهمی در مصرف بهینه آب خواهد داشت.

به گفته وی این طرح بااعتباری بالغ‌بر ۳۴۰ میلیون ریال اجرایی شد که این اعتبار از محل اعتبارات طرح تعادل بخشی منابع آب استان تأمین می‌شود.