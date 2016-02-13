جایگاه تفریح وسرگرمی در سبک زندگی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره ۷ مقاله درموضوعات مختلف مربوط به فرهنگ رضوی منتشرشده است.

اولین مقاله آن با عنوان «انسان شناسی قدمگاه؛ مطالعه موردی بیت النور»، «قدمگاه حضرت معصومه(س) درقم (بیت­النور) را با رویکردانسان شناختی مورد بررسی قرار داده و گزارش‌ «عینی» و «تحلیلی» از وضعیت کنونی آن ارائه‌ داده است.

«برهان های اثبات وجود خدا درمناظرات امام رضا(ع) » دیگرمقاله ای است که ازسوی حجت الاسلام دکترحسینی شاهرودی استاد فلسفه و عرفان دانشگاه فردوسی نگاشته شده و مباحث اعتقادی مناظرات امام رضا(ع) با علمای ادیان ومذاهب را تبیین کرده است.

«جایگاه تفریح وسرگرمی درسبک زندگی رضوی ونقش آن برتمدن سازی» عنوان مقاله دیگری است که ازسوی یکی ازاستادان دانشگاه علوم اسلامی رضوی نگاشته شده ودرآن موضوع مهم سبک زندگی رضوی بررسی شده است. دراین مقاله آمده است: براساس سيره و سخنان امام رضا‌(ع)، پرداختن به تفريح سالم و حلال در چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأکید شده است. نكتة جالب در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت والا و اهداف متعالي انساني است تا جايگاهش را بالاتر از آن بيند كه به كارهاي بیهوده دست يازد.

«ارتباطات انسانی درفرهنگ رضوی»، «آداب دانش اندوزی درسخنان امام رضا(ع)»، «بررسی علم وعصمت امام درکلامی ازامام رضا(ع)» و «آیکونگرافی جلوه های بصری توسل به امام رضا(ع) درنگارگری» دیگرعناوین دیگرمقالاتی است که درشماره جدیدفصلنامه فرهنگ رضوی به چاپ رسیده است.

لازم به ذکراست؛ فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی به صاحب امتیازی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) از سال ۹۲ انتشارخود را آغازکرده و تاکنون ۱۱ شماره آن منتشرشده است. دراین فصلنامه، مقالاتی در موضوعات و مباحث کلامی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی وتاریخی مربوط به حضرت رضا (علیه السلام) به چاپ می رسد. سید جواد جعفری مدیرمسئول و دکترسیدجلال درخشه سردبیری آن را برعهده دارند. متن کامل این فصلنامه درسایت بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(علیه السلام) بخش فصلنامه به نشانی :shamstoos.ir قابل دسترسی می باشد.