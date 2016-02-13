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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

بزرگداشت روز پرستار با پخش یک نمایش جدید در رادیو

بزرگداشت روز پرستار با پخش یک نمایش جدید در رادیو

همزمان با فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و فرا رسیدن روز پرستار ، نمایش جدیدی با عنوان «پرستار» روی آنتن رادیو نمایش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش جدید رادیویی را صدف پیکامی نوشته و داستان سیما پرستاری ۴۰ ساله است که علیرغم مشغله‌های زیاد خانوادگی در کارش موفق است و در محل کار با اتفاقاتی مواجه می شود که شنیدنی است.

در این نمایش هنرمندانی چون مهرخ افضلی، مهین فردنوا، راضیه مومیوند، امیر عباس توفیقی، محمدیگانه، ماندانا اصلانی، نوشین حسن زاده، مینو جبارزاده و مهرداد مهماندوست به ایفای نقش می پردازند.

«پرستار» به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، کارگردانی بهرام سروری نژاد، صدابرداری حیدر صفدری و افکت : نازنین حسن پور، ۲۵ بهمن ماه ساعت ۶:۲۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 3051096
فریبرز دارایی

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