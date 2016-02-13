به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه «نقاشی های دنیای نیمه تمام» که نگاهی بر دوره‌های مختلف کاری مهدی سحابی دارد، بیش از ۵۰ اثر از جمله آثار عکاسی، حجم و نقاشی (صورتک‌ها، پرسنلی فوری، ماشین تصادفی، یادگاری، دیوار نویسی و...) به نمایش درخواهد آمد.

به گفته وحید ملک مدیر مجموعه گالری‌های آرت سنتر، این نمایشگاه در ادامه سلسله نمایشگاه‌های مروری بر آثار پیشگامان هنر نوین ایران تدارک دیده شده است.

مهدی سحابی نقاش، نویسنده و مترجم در ۶۵ سالگی در پاریس درگذشت.

در افتتاحیه این نمایشگاه در کنار حضور مسئولان و بزرگان فرهنگ و هنر ایران، حوری اعتصام نویسنده کتاب «گفتگو با مهدی سحابی» که توسط انتشارات مرکز منتشر شده است، حضور دارد.

همچنین فیلمی نیز مانند دیگر برنامه های بزرگداشت پیشگامان هنر معاصر ایران درباره مهدی سحابی و آثار او که توسط محمد حمزه ای ساخته شده است در افتتاحیه نمایشگاه پخش خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه جمعه ۳۰ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می شود.

این نمایشگاه تا ۱۲ اسفند ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار همه‌روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۱ به نشانی فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، شماره ۱۴۷، باغ انجمن خوشنویسان ایران مراجعه کنند.