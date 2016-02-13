دست کم یک بار در هفته برای کودکان قصه بگویید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومي و امور بينالملل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، جعفر ابراهیمی در آستانه برگزاری هجدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در عینحال با تاكيد بر تاثير عاطفي روشهاي قديمي قصهگويي قديمي در مقايسه با شيوههاي نوين - كه به كمك وسايل ارتباطي جديد به كودكان صورتمیگیرد، تاکید کرد که هر شيوهاي تاثير خود را برجای خواهد گذاشت اما پدرها و مادرها باید همچنان برای بچهها قصه بگویند.
به اعتقاد این شاعر و نویسنده ادبیات کودک ونوجوان، هدف قصهگويي تربيت نيست اما قصهگو با تقويت تخيل در مخاطب و لذت بردن از زيباييها، بالا بردن سطح زيباييشناسي و فراهم آوردن زمينهاي مناسب براي همزادپنداري در قصه، میتواند آن را به ابزاري موثر و مفيد در تربيت كودك و نوجوان تبدیل كند.
ابراهیمی در ادامه از قصه و قصهگويي به عنوان فعاليتي تاثيرگذار در علاقهمند كردن كودكان به كتاب و مطالعه نام برد.
او با تاكيد بر تاثير انكارناپذير قصه و قصهگويي در هدايت و علاقهمند كردن كودكان به كتابخواني و مطالعه گفت: تاثير قصهگويي بر ميزان مطالعه در كودكان از دو منظر قابل بررسي است، اول اينكه آنچه در بسياري از كتابها به عنوان داستان آمده است در واقع ريشه در ادبيات شفاهي نظم و نثر قديم دارد و ميتوان گفت قصه و كتاب هر دو به سوي يك هدف حركت ميكنند.
وي در منظر دوم تاثير قصهگويي بر علاقهمندي كودكان به كتابخواني به ادبيات مكتوب اشاره كرد و گفت: داستانهايي كه از متون كهن ادبيات به صورت خلاقانه بازنويسي و بازآفريني شدهاند بيشك جذابتر از داستانهاي ديگر است و وقتي در قالب قصه ارایه ميشود بيشتر مورد توجه كودكان قرار گرفته و باعث هدايت آنها به سمت مطالعه ادبيات كهن ميشود.
اين نويسنده كتابهاي كودك در ادامه سخنان خود قصه را ابزاري براي تقويت توانايي كودك براي مواجهه با مسايل زندگي نام برد و افزود: كودك با شنيدن قصه آرزوهاي خود را ميسازد، بسياري از ناراحتيهاي روحي و نگرانيهاي خود را با شنيدن قصه بر طرف ميكند و گاه با گذاشتن خود به جاي شخصيتهاي قصه تجربههاي ارزشمندي در درون خود مياندوزد.
هجدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ بهمن در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
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