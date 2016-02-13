  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

آغاز شمارش معکوس؛

آیفون و آیپد جدید اپل در راه بازارهای جهانی

آیفون و آیپد جدید اپل در راه بازارهای جهانی

پیش بینی می شود در روز ۲۸ اسفند شرکت اپل فروش جهانی دو محصول جدید را آغاز کرده و بار دیگر در دنیای فناوری خبرساز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اپل در رونمایی از محصولات اخیر خود اطلاع رسانی چشمگیری انجام نداده اما منابع خبری مختلفی به انتشار اخباری مبنی بر نزدیک شدن به ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) و آغاز فروش دو محصول جدید این غول فناوری پرداخته اند.

یکی از این دو محصول جدید آیفون ۵se نام دارد که به یک نمایشگر ۴ اینچی مجهز است.

همچنین گفته می شود در همین روز یکی از آیپدهای جدید اپل یعنی iPad Air ۳ رونمایی خواهد شد. این محصول جدید نسل بعدی آیپدها خواهد بود.

برخی منابع خبری اعلام کرده اند که اپل ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) از این دو محصول به طور رسمی رونمایی خواهد کرد.

بدین ترتیب فروش این دو محصول جدید در بازارهای جهانی تنها سه روز پس از رونمایی رسمی از آنها آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3051109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها