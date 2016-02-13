به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فجر نیایش ویژه کارمندان قم پس از اعلام فراخوان مسابقه صحیح خوانی نماز در ادارات و نهادهای استان قم، در دو مرحله برگزار شد.

مرحله اول در سطح هر یک از نهادهای استانی بود که برندگان آن به مرحله مرحله دوم (پایانی) معرفی شدند و پیش از ظهر روز شنبه به رقابت پرداختند.

حجت‌الاسلام سیدجواد عظیمی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در حاشیه این مسابقه گفت: در مرحله دوم این جشنواره ۴۰ نفر از دستگاه‌های و نهادهای استان قم در سه گروه به رقابت پرداختند و نفرات برتر هر گروه به رقابت پایانی راه یافت.

در بخش مردان، مهدی علم‌خواه از آموزش و پرورش ناحیه ۲، علیرضا مسیح‌پور از امور زندان‌ها و مرتضی معصومی از مسجد مقدس جمکران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین حسین یوسفی از اداره کل استاندارد، حسین پهلوان‌نژاد از شرکت گاز، محمدمهدی رمضانی از استانداری و وحید اکبری از اداره کل تبلیغات اسلامی استان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در بخش بانوان نیز محبوبه اسماعیلی از اداره کل امور مالیاتی استان موفق به کسب رتبه برگزیده شد.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم پس از اهدای جوایز برترین‌های این جشنواره، احیا و اقامه نماز را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد.