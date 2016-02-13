نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس های محمد خوشرو پیش از ظهر شنبه از بارگاه امام علی(ع) در نگارخانه شهید شهرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، نماینده خالق آثار، هنرمندان و... افتتاح شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه های بارگاه امام علی(ع) یکی از بهترین نمایشگاه هایی است در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

وی افزود: نمایشگاه های فرهنگی نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی و قرانی در جامعه دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید زمینه برگزاری این گونه نمایشگاه ها در سطح استان بیشتر شود و با اطلاع رسانی مناسب زمینه بازدید جوانان را از این نمایشگاه ها فراهم کرد.

وی عنوان کرد: هنرمندان استان نیز با بهره گیری از این نمایشگاه در برپایی نمایشگاه های هنری اسلامی تلاش کنند.

نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) اثر محمد خوشرو شامل ۲۶ اثر است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) اثر محمد خوشرو شامل ۲۶ اثر است.

جواد کارگران عنوان کرد: خالق آثار این نمایشگاه از سال ۸۸ تا کنون بیش از پنج هزار عکس در حوزه های فرهنگی و دینی تولید کرده است.

وی افزود: آثار موجود در این نمایشگاه تلفیقی از هنر معماری، کاشی‌کاری، خطاطی و... است که در قالب عکس بر روی فوم قرار گرفته است.

آخرین نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) در یاسوج برپا می شود

مسئول اجرایی این نمایشگاه و همچنین دستیار محمد خوشرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه در کل کشور در استان های مختلف برپا شده است و مورد استقبال قابل توجه قرار گرفته است.

سید میثم میرقربانی ادامه داد: ۲۶ عکس از حرم امام علی(ع) که از سال ۸۸ تا ۹۳ توسط محمد خوشرو گرفته شده در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این عکس ها دوره های مختلف حرم حضرت علی(ع) را برای بازدیدکنندگان نشان می دهد و از قسمت های مختلف حرم امام علی(ع) عکس ها گرفته شده است .

وی عنوان کرد: آخرین نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) دریاسوج به مدت یک هفته برگزار می شود.

نمایشگاه عکس های بارگاه امام علی(ع) از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه در نگارخانه شهید شهرانی در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد دایر است.