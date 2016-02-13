احتمال افزایش ۱۰ درصدی مسافران مهرآباد در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی با اشاره به برگزاری ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در فرودگاه مهرآباد، گفت: این ستاد از ۲۰ بهمن فعالیت خود را برای اجرای تمهیدات لازم در فرودگاه مهرآباد آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پروازهای داخلی سفرهای نوروزی کشور از مهرآباد خدمات‌دهی می‌شود، افزود: به طور میانگین بیش از ۳۰۰ پرواز در روز در مهرآباد انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌کنیم در ایام نوروز به بیش از ۳۵۰ پرواز نیز افزایش یابد و احتمالا افزایش ۱۰ درصد مسافر در مهرآباد را شاهد باشیم.

مدیرکل فرودگاه با اشاره به اینکه سال گذشته از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه بیش از ۸۰۰ هزار مسافر از مهرآباد جابه‌جا شدند، اظهارداشت: تامین ایمنی و امنیت، ارائه خدمات بهینه فرودگاهی، نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و آماده‌سازی ترمینال‌ها، نمازخانه‌ها، رستوران‌ها و پارکینگ‌ها و تاکسیرانی از اولویت‌های خدمات رسانی به مسافران در فرودگاه مهرآباد است.

وی تصریح کرد: امسال نیز چون سال‌های گذشته از ماه‌های قبل اقدام به روان‌سازی فرآیندهای اعزام و پذیرش مسافر و آماده سازی زیرساخت‌های فرودگاهی جهت پذیرش مسافران شده است.