موج بعدی غذانوردی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حتما در چند سال اخیر رشد فزاینده فودکورت‌ها یا مجموعه‌های رستورانی را دیده‌اید، اما اگر تا به حال گذرتان به هیچ یک از آنها نیفتاده است، این روزها به لطف اینترنت و موبایل می‌توانید نه تنها به یک سایت سفارش اینترنتی غذا بلکه به یک فودکورت آنلاین سر بزنید و هر نوع غذایی را که دوست دارید، سفارش دهید.

فودکورت (Food Court) یا تالار غذا، فضایی مشترک شامل رستوران‌ها و کافه‌ها در مراکز خرید، فرودگاه‌ها و دیگر مراکز بزرگ است که در آنها انواع غذاهای سنتی و فست فود همه در زیر یک سقف عرضه می‌شود و مزیت آن سیر در دنیای انواع غذاها و انتخاب سریع غذای مورد نظر است.

از آنجا که معمولا فودکورت‌ها در اماکن شلوغ و پُرترافیک واقع شده اند و برای رسیدن به آنها گاهی زمان زیادی از دست می‌دهیم، ساده‌ترین راه، استفاده از اینترنت و تکنولوژی است و به همین دلیل چندین سایت سفارش اینترنتی غذا برای این امر راه اندازی شده‌اند اما نسل بعدی این سایت‌ها یا همان فودکورت‌های آنلاین نیز هم‌اینک در دسترسند. برای مثال سایت سفارش آنلاین غذای ریحون را می‌توان یک نمونه فودکورت آنلاین دانست، چراکه شما می‌توانید مجموعه‌ای از بهترین رستوران‌های هر منطقه با منوی عکس‌دار آنها را ببینید و غذای موردعلاقه خود را انتخاب کنید.

سهیل علوی، یکی از بنیانگذاران ریحون دات کام در این زمینه می‌گوید: سایت ریحون یک سایت سفارش اینترنتی غذا است، با این تفاوت که شما در آن می‌توانید غذای خودتان را با استفاده از منوی عکس‌دار غذاها که به طور اختصاصی عکاسی شده، انتخاب کنید؛ چیزی که آن را یک «فودکورت آنلاین» نامگذاری کرده‌ایم.

وی افزود: در ریحون هم‌اینک صدها رستوران باکیفیت ایران عضو هستند و از زمان راه‌اندازی آن در چند ماه گذشته مورد استقبال زیاد جوانانی واقع شده که سادگی، سرعت و جذابیت سفارش آنلاین غذا از یک فودکورت آنلاین را به مراجعه حضوری به رستوران‌ها ترجیح می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود با رشد نفوذ اینترنت در ایران و افزایش استقبال مردم به خرید اینترنتی، سفارش اینترنتی غذا و به خصوص فودکورت آنلاینی می‌تواند جای خود را در سبد خرید اینترنتی ایرانیان باز کند.