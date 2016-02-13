به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته بیستم لیگ برتر دو تیم گسترش فولاد تبریز و ملوان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل تبریز به مصاف هم می روند.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریز برای این دیدار از داود نوشی صوفیانی درون دروازه تیمش استفاده می کند و امید نظامی پور، مرتضی اسدی، محمد ابراهیمی، مصطفی اکرامی، شهرام گودرزی، محمد امین درویشی، لئوناردو پیمنتا، مگنو باتیستا، سید محسن حسینی و داریوش شجاعیان دیگر بازیکنان تیم گسترش فولاد در این دیدار هستند.

حمید استیلی سرمربی تیم ملوان نیز برای این دیدار از سیدحسین حسینی، عزت الله پورقاز، احمد آهی، صادق محرمی، حسین ماهینی، محمدحسین کنعانی، محمد رضی پور، مازیار زارع، جلال رافخایی، محمد ستاری و محمد آبشک استفاده می کند.