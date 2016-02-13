به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی بعدازظهر شنبه در آیین انعقاد طرح دانشآموزی نجات آب «داناب» اظهار کرد: طرح داناب یک طرح ملی دانشآموزی بوده که در این طرح دانشآموزان استفاده صحیح و بهینه آب را فرامیگیرند.
وی از تحت پوشش قرار گرفتن ۳۴ هزار دانشآموز در این طرح خبر داد و گفت: این طرح در تمامی مدارس مقطع متوسطه اول اجرا میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی بابیان اینکه این طرح در ۳۴۶ مدرسه متوسطه اول استان اجرا میشود، بیان کرد: همچنین این طرح در هنرستانهای کار کشاورزی استان که سه هنرستان هستند اجرا خواهد شد.
لامعی به نحوه اجرای این طرح نیز اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح کارگاههای آموزشی متعددی در سطحهای دانشآموزی، کارشناسان آموزشوپرورش و همکاران فرهنگی برگزار میشود.
کمک یک هزار ناجی آب برای حل بحران آب
وی بابیان اینکه از هر مدرسه یک نفر از پایههای هفتم، هشتم و نهم متوسطه بهعنوان ناجی آب آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت، عنوان داشت: درمجموع یک هزار و ۴۷ دانشآموز بهعنوان ناجی آب کارت شناسایی دریافت میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: این افراد در صورت مشاهده مصرف نادرست یا بیشازحد آب در محیط خانواده برگهای جریمهای را بهعنوان تذکر صادر میکنند و از این طریق در خانوادهها نیز حساسیت نسبت به موضوع مصرف بهینه آب ایجاد میشود.
لامعی ادامه داد: همچنین در این طرح ۳۴۹ نفر از همکاران فرهنگی بهعنوان رابطان فرهنگی آموزشهای لازم را فرامیگیرند.
وی با اشاره به مدت اجرای این طرح، بیان داشت: این طرح از امروز تا ۳۱ شهریور سال آینده در تمامی مدارس متوسطه اجرا و تداوم آن نیز با انعقاد تفاهمنامه جدید امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان جنوبی یادآور شد: آموزشوپرورش جامعه بزرگی است و هر کاری که میخواهد در جامعه نهادینه شود باید از این مجموعه آغاز شود.
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