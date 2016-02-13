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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

فرماندار کوثر:

بازفروش برق در ۳۵ روستای شهرستان کوثر متوقف شد

بازفروش برق در ۳۵ روستای شهرستان کوثر متوقف شد

کوثر- فرماندار کوثر گفت: بازفروش برق در ۳۵ روستای شهرستان کوثر که نارضایتی‌هایی به همراه داشت، متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت برق رسانی به روستاهای شهرستان کوثر تصریح کرد: از ۱۰۰ روستای دارای سکنه در شهرستان کوثر در ۳۵ روستا برق به صورت بازفروش به متقاضیان ارائه می شد.

وی افزود: در بازفروش برق سیم بان مقداری برق را در بین مشترکان روستا تقسیم می کرد و اگر یک مشترک فیش خود را واریز نمی کرد برق کل روستا قطع می شد.

فرماندار کوثر با اشاره به برخی نارضایتی ها در خصوص نحوه فروش برق اضافه کرد: در واقع دو هزار خانوار روستایی به این طریق برق خود را دریافت می کردند.

علیپور تصریح کرد: با توسعه برق رسانی روستاها و جداکردن انبار برق شهرستان کوثر از شهرستان خلخال این مشکل رفع شده است و برق به شکل معمول در اختیار هر خانواده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه توقف بازفروش در تمامی ۳۵ روستا اجرا شده است، متذکر شد: توسعه روستاها با هدف ممانعت از مهاجرت مورد تاکید است و لازم است امکانات مورد نیاز در اختیار روستاییان قرار گیرد.

 

کد مطلب 3051147
محمد میرزایی ناطق

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