به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفهای از برگزاری اختتامیه جشنواره بانوی کرامت در دانشکده شریعتی تهران خبر داد.
عدالت نعمتی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفهای اظهار کرد: اختتامیه جشنواره «بانوی کرامت» با موضوع حضرت معصومه(س) در دانشکده شریعتی تهران برگزار میشود.
وی افزود: زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره یکشنبه، ۲۵ بهمنماه خواهد بود. افتتاحیه آن را شهریورماه برگزار کردیم و فراخوان آن در سه موضوع اعلام شده بود.
نعمتی با اشاره به بخشهای جشنواره بانوی کرامت، بیان کرد: جشنواره در سه بخش مختلف مقاله، دلنوشتهها و آثار هنری است، همه آثار در دانشگاه الزهرا(س) بررسی و داوری شده است و انشاءالله در مراسم اختتامیه آثار برگزیده ارائه خواهد شد.
مکان: تهران- بزرگراه شهید تندگویان- میدان بهمن- خیابان میثاق جنوبی- خیابان ۶۱ شرقی-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی
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