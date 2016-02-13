داعش یک سازمان عربی است که در پاکستان وجود خارجی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان، در سخنرانی خود در «کلرسیدان» واقع در ایالت «پنجاب» گفت: داعش در پاکستان وجود خارجی ندارد و در واقع داعش یک سازمان عربی است که در خاورمیانه و آفریقای شمالی مشغول فعالیت است و چنین سازمانی در پاکستان وجود خارجی ندارد.

وی افزود: در سال ۲۰۱۳ ما هرروز ۵ الی ۷ انفجار در کشور داشتیم اما خوشبختانه این روزها بعد از گذشت هفته ها و حتی ما هها هیچ انفجاری در کشور رخ نمی دهد.

وزیر کشور پاکستان در ادامه بیان کرد: به خاطر قربانی های فراوانی که ارتش در راه مبارزه با تروریست داده است ما درجنگ علیه تروریسم پیروز شده ایم و ما هرکز در جنگ روانی که کشورهای منطقه ایجاد کرده اند احساس ضعف نخواهیم کرد و به دشمن اجازه کارشنکی نخواهیم داد.

وی با نقد مستقیم حزب «مردم» پاکستان، گفت: بعضی از مردم در دوران حکومت خود در خواب به سر می بردند و حال شروع به کارشکنی در دولت می کنند.

چودری نثار علی خان هم چنین گفت: مدرسه ها و مراکز آموزشی سدی در برابر اقدامات افراطی و تروریستی هستند، لذا لازم است که علما و رهبران دینی گرد هم آمده و بیانیه ای دراین راستا صادر کنند.

وی هم چنین گفت که اگر جنگ علیه تروریسم پایان نپذیرد با واقعات ناگوار بیشتری روبه رو خواهیم شد.

لازم به ذکر است که در حالی که وزیر کشور پاکستان پیش از این نیز بارها اعلام کرده بود که داعش در این کشور وجود خارجی ندارد اما سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان روزگذشته در اولین کنفرانس خبری خود حضور داعش در این کشور را تایید کرد.

علاوه بر این در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و در زمانی که حزب «مردم» بر پاکستان حاکم بود، «رحمن ملک» وزیر ایالتی پاکستان در آن زمان گفت که مدارک کافی برای اثبات اینکه نه تنها نیروهای داعش در پاکستان حضور دارند، بلکه پایگاه های داعش نیز در این کشور مستقرند، وجود دارد.

همچنین «آفتاب سلطان» رئیس ( آی بی) سازمان اطلاعات پاکستان پاکستان نیر اخیرا، نسبت به افزایش داعش در پاکستان و پیوستن سایر گروه های تروریستی به داعش دراین کشور هشدار داده بود.

اما نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه ازجانب دولت ایالتی پاکستان بارها حضورداعش در این کشور را انکار کرده بود، اما در چند ماه اخیر پاکستان برای اولین بار نام داعش را در لیست ۶۱ سازمان تروریستی موجود در این کشور ثبت کرد.